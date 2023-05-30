https://ria.ru/20230530/vstrecha-1875002599.html
В МИД КНР прокомментировали отказ от встречи с главой Минобороны США
В МИД КНР прокомментировали отказ от встречи с главой Минобороны США - РИА Новости, 30.05.2023
В МИД КНР прокомментировали отказ от встречи с главой Минобороны США
Американская сторона должна продемонстрировать искренность и предпринять реальные действия по созданию необходимых условий для диалога между военными Китая и... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T10:23
2023-05-30T10:23
2023-05-30T10:39
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ПЕКИН, 30 мая - РИА Новости. Американская сторона должна продемонстрировать искренность и предпринять реальные действия по созданию необходимых условий для диалога между военными Китая и США, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.В понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что Китай официально проинформировал США об отказе в проведении встречи на уровне министров обороны на полях предстоящего в Сингапуре регионального форума по безопасности "Шангри-Ла диалог"."Американская сторона должна продемонстрировать искренность и предпринять практические действия для создания необходимых условий для диалога и взаимодействия между военными двух стран", - сказала дипломат в ответ на просьбу подтвердить сообщения СМИ об отказе Китая от проведения встречи министров обороны США и КНР в Сингапуре.Мао Нин прямо не подтвердила, что Китай официально проинформировал США об отказе в проведении встречи, она также не ответила на вопрос о возможной роли американских санкций в отношении министра обороны КНР Ли Шанфу в данном вопросе.Глава оборонного ведомства США Ллойд Остин ранее дал понять, что рассчитывает на возможность провести со своим китайским коллегой Ли Шанфу встречу на полях форума, который намечен на 2-4 июня.Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер ранее заявил, что США не рассматривают возможность снятия санкций с министра обороны КНР или страны в целом ради проведения встречи на уровне глав оборонных ведомств.Ли Шанфу находится под американскими санкциями. В 2018 году минфин США ввел их против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и Ли Шанфу, который в то время возглавлял этот департамент.
https://ria.ru/20230529/vstrecha-1874942985.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, сингапур (город)
В мире, Китай, США, Сингапур (город)
В МИД КНР прокомментировали отказ от встречи с главой Минобороны США
В МИД КНР призвали США создать необходимые условия для диалога с главой Минобороны Китая
ПЕКИН, 30 мая - РИА Новости. Американская сторона должна продемонстрировать искренность и предпринять реальные действия по созданию необходимых условий для диалога между военными Китая и США, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
В понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне
сообщила, что Китай официально проинформировал США об отказе в проведении встречи на уровне министров обороны на полях предстоящего в Сингапуре
регионального форума по безопасности "Шангри-Ла диалог".
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"Американская сторона должна продемонстрировать искренность и предпринять практические действия для создания необходимых условий для диалога и взаимодействия между военными двух стран", - сказала дипломат в ответ на просьбу подтвердить сообщения СМИ об отказе Китая от проведения встречи министров обороны США и КНР в Сингапуре.
Мао Нин прямо не подтвердила, что Китай официально проинформировал США об отказе в проведении встречи, она также не ответила на вопрос о возможной роли американских санкций в отношении министра обороны КНР Ли Шанфу
в данном вопросе.
Глава оборонного ведомства США Ллойд Остин
ранее дал понять, что рассчитывает на возможность провести со своим китайским коллегой Ли Шанфу встречу на полях форума, который намечен на 2-4 июня.
Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер ранее заявил, что США не рассматривают возможность снятия санкций с министра обороны КНР или страны в целом ради проведения встречи на уровне глав оборонных ведомств.
Ли Шанфу находится под американскими санкциями. В 2018 году минфин США ввел их против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и Ли Шанфу, который в то время возглавлял этот департамент.
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