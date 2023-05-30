https://ria.ru/20230530/vstrecha-1875002599.html

В МИД КНР прокомментировали отказ от встречи с главой Минобороны США

В МИД КНР прокомментировали отказ от встречи с главой Минобороны США - РИА Новости, 30.05.2023

В МИД КНР прокомментировали отказ от встречи с главой Минобороны США

Американская сторона должна продемонстрировать искренность и предпринять реальные действия по созданию необходимых условий для диалога между военными Китая и... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T10:23

2023-05-30T10:23

2023-05-30T10:39

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ПЕКИН, 30 мая - РИА Новости. Американская сторона должна продемонстрировать искренность и предпринять реальные действия по созданию необходимых условий для диалога между военными Китая и США, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.В понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что Китай официально проинформировал США об отказе в проведении встречи на уровне министров обороны на полях предстоящего в Сингапуре регионального форума по безопасности "Шангри-Ла диалог"."Американская сторона должна продемонстрировать искренность и предпринять практические действия для создания необходимых условий для диалога и взаимодействия между военными двух стран", - сказала дипломат в ответ на просьбу подтвердить сообщения СМИ об отказе Китая от проведения встречи министров обороны США и КНР в Сингапуре.Мао Нин прямо не подтвердила, что Китай официально проинформировал США об отказе в проведении встречи, она также не ответила на вопрос о возможной роли американских санкций в отношении министра обороны КНР Ли Шанфу в данном вопросе.Глава оборонного ведомства США Ллойд Остин ранее дал понять, что рассчитывает на возможность провести со своим китайским коллегой Ли Шанфу встречу на полях форума, который намечен на 2-4 июня.Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер ранее заявил, что США не рассматривают возможность снятия санкций с министра обороны КНР или страны в целом ради проведения встречи на уровне глав оборонных ведомств.Ли Шанфу находится под американскими санкциями. В 2018 году минфин США ввел их против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и Ли Шанфу, который в то время возглавлял этот департамент.

https://ria.ru/20230529/vstrecha-1874942985.html

https://ria.ru/20230526/kitay-1874299861.html

китай

сша

сингапур (город)

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, сша, сингапур (город)