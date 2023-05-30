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Мурманские врачи отправились помогать медикам Запорожской области
Мурманские врачи отправились помогать медикам Запорожской области - РИА Новости, 30.05.2023
Мурманские врачи отправились помогать медикам Запорожской области
Главный врач мурманского онкодиспансера и его заместитель по хирургии уехали в Приморск Запорожской области, с которой у Кольского Заполярья заключено... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T10:30
2023-05-30T10:30
2023-05-30T10:30
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МУРМАНСК, 30 мая – РИА Новости. Главный врач мурманского онкодиспансера и его заместитель по хирургии уехали в Приморск Запорожской области, с которой у Кольского Заполярья заключено соглашение о сотрудничестве, для оказания помощи коллегам, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. "Врачи Мурманского областного онкологического диспансера – главврач Дмитрий Коваленко и его заместитель по хирургии Роман Пономарев уехали в Приморск для оказания помощи коллегам-медикам", - говорится в сообщении. Как пояснили в оперштабе, основная задача – оказать консультационную и организационно-методическую работу в медучреждениях Приморского района, а также лечебную помощь жителям. Отмечается, что для врача, депутата Мурманской областной Думы Пономарева это вторая поездка с гуманитарной миссией. В феврале он трудился в операционной госпиталя на Донбассе, помогал бойцам и мирным жителям. Мурманская область в мае заключила соглашение с властями Приморского района Запорожской области. Несколько дней назад в Приморск был отправлен гуманитарный груз, в числе которого лекарства, медоборудование и скорая медицинская помощь.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, запорожская область, приморский район, мурманская областная дума
Надежные люди, Здоровье - Общество, Запорожская область, Приморский район, Мурманская областная Дума
Мурманские врачи отправились помогать медикам Запорожской области
Два врача мурманского онкодиспансера отправились помогать медикам Запорожской области
МУРМАНСК, 30 мая – РИА Новости.
Главный врач мурманского онкодиспансера и его заместитель по хирургии уехали в Приморск Запорожской области, с которой у Кольского Заполярья заключено соглашение о сотрудничестве, для оказания помощи коллегам, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале
.
«
"Врачи Мурманского областного онкологического диспансера – главврач Дмитрий Коваленко и его заместитель по хирургии Роман Пономарев уехали в Приморск для оказания помощи коллегам-медикам", - говорится в сообщении.
Как пояснили в оперштабе, основная задача – оказать консультационную и организационно-методическую работу в медучреждениях Приморского района, а также лечебную помощь жителям.
Отмечается, что для врача, депутата Мурманской областной Думы Пономарева это вторая поездка с гуманитарной миссией. В феврале он трудился в операционной госпиталя на Донбассе, помогал бойцам и мирным жителям.
Мурманская область в мае заключила соглашение с властями Приморского района Запорожской области. Несколько дней назад в Приморск был отправлен гуманитарный груз, в числе которого лекарства, медоборудование и скорая медицинская помощь.
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