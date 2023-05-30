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Мурманские врачи отправились помогать медикам Запорожской области

Мурманские врачи отправились помогать медикам Запорожской области - РИА Новости, 30.05.2023

Мурманские врачи отправились помогать медикам Запорожской области

Главный врач мурманского онкодиспансера и его заместитель по хирургии уехали в Приморск Запорожской области, с которой у Кольского Заполярья заключено... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T10:30

2023-05-30T10:30

2023-05-30T10:30

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МУРМАНСК, 30 мая – РИА Новости. Главный врач мурманского онкодиспансера и его заместитель по хирургии уехали в Приморск Запорожской области, с которой у Кольского Заполярья заключено соглашение о сотрудничестве, для оказания помощи коллегам, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. "Врачи Мурманского областного онкологического диспансера – главврач Дмитрий Коваленко и его заместитель по хирургии Роман Пономарев уехали в Приморск для оказания помощи коллегам-медикам", - говорится в сообщении. Как пояснили в оперштабе, основная задача – оказать консультационную и организационно-методическую работу в медучреждениях Приморского района, а также лечебную помощь жителям. Отмечается, что для врача, депутата Мурманской областной Думы Пономарева это вторая поездка с гуманитарной миссией. В феврале он трудился в операционной госпиталя на Донбассе, помогал бойцам и мирным жителям. Мурманская область в мае заключила соглашение с властями Приморского района Запорожской области. Несколько дней назад в Приморск был отправлен гуманитарный груз, в числе которого лекарства, медоборудование и скорая медицинская помощь.

https://ria.ru/20230527/rany-1874524120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, запорожская область, приморский район, мурманская областная дума