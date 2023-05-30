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Главком ВМФ подвел итоги боевой подготовки на заседании Военного совета - РИА Новости, 30.05.2023
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00:18 30.05.2023 (обновлено: 01:10 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/vmf-1874946585.html
Главком ВМФ подвел итоги боевой подготовки на заседании Военного совета
Главком ВМФ подвел итоги боевой подготовки на заседании Военного совета - РИА Новости, 30.05.2023
Главком ВМФ подвел итоги боевой подготовки на заседании Военного совета
На заседании Верховного совета ВМФ под руководством главнокомандующего Николая Евменова подвели итоги зимнего обучения, сообщили в департаменте информации и... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T00:18
2023-05-30T01:10
безопасность
россия
каспийская флотилия
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. На заседании Верховного совета ВМФ под руководством главнокомандующего Николая Евменова подвели итоги зимнего обучения, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.&quot;В Адмиралтействе под руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова состоялось заседание Военного совета ВМФ. В нем приняли участие заместители главнокомандующего, командный состав ВМФ, руководящий состав всех флотов и Каспийской флотилии, представители руководства военной прокуратуры, контрразведки и объединенной судостроительной корпорации&quot;, — заявили в пресс-службе.Уточняется, что на заседании рассмотрели вопросы оперативной и боевой подготовки, деятельности береговых войск, выполнения гособоронзаказа в интересах ВМФ, проведения отопительного периода, ремонта, а также содержания объектов казарменного фонда и инженерных сетей.Кроме того, на встрече уделили внимание состоянию воинской дисциплины и правопорядка, защите прав военнослужащих, членов их семей и реализации социальных гарантий.В своем вступительном слове главнокомандующий ВМФ отметил, что в зимнем периоде обучения все плановые задачи, стоявшие перед флотом, успешно выполнены: подготовлены экипажи кораблей и подводных лодок, проведено слаживание тактических групп кораблей."С начала года ВМФ получил шесть кораблей и судов различных классов. В плановом порядке ожидается еще порядка 30 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения до конца 2023 года", — добавили в Минобороны.Также на заседании Евменов вручил отличившимся подчиненным государственные и ведомственные награды.
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безопасность, россия, каспийская флотилия
Безопасность, Россия, Каспийская флотилия
Главком ВМФ подвел итоги боевой подготовки на заседании Военного совета

Главком ВМФ Евменов подвел итоги боевой подготовки на заседании Военного совета

© Фото предоставлено пресс-службой АО "ОСК"Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России, адмирал Николай Евменов
Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России, адмирал Николай Евменов
© Фото предоставлено пресс-службой АО "ОСК"
Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России, адмирал Николай Евменов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. На заседании Верховного совета ВМФ под руководством главнокомандующего Николая Евменова подвели итоги зимнего обучения, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
«

"В Адмиралтействе под руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова состоялось заседание Военного совета ВМФ. В нем приняли участие заместители главнокомандующего, командный состав ВМФ, руководящий состав всех флотов и Каспийской флотилии, представители руководства военной прокуратуры, контрразведки и объединенной судостроительной корпорации", — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что на заседании рассмотрели вопросы оперативной и боевой подготовки, деятельности береговых войск, выполнения гособоронзаказа в интересах ВМФ, проведения отопительного периода, ремонта, а также содержания объектов казарменного фонда и инженерных сетей.
Кроме того, на встрече уделили внимание состоянию воинской дисциплины и правопорядка, защите прав военнослужащих, членов их семей и реализации социальных гарантий.
В своем вступительном слове главнокомандующий ВМФ отметил, что в зимнем периоде обучения все плановые задачи, стоявшие перед флотом, успешно выполнены: подготовлены экипажи кораблей и подводных лодок, проведено слаживание тактических групп кораблей.
"С начала года ВМФ получил шесть кораблей и судов различных классов. В плановом порядке ожидается еще порядка 30 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения до конца 2023 года", — добавили в Минобороны.
Также на заседании Евменов вручил отличившимся подчиненным государственные и ведомственные награды.
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