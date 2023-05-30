https://ria.ru/20230530/vmf-1874946585.html

Главком ВМФ подвел итоги боевой подготовки на заседании Военного совета

Главком ВМФ подвел итоги боевой подготовки на заседании Военного совета - РИА Новости, 30.05.2023

Главком ВМФ подвел итоги боевой подготовки на заседании Военного совета

На заседании Верховного совета ВМФ под руководством главнокомандующего Николая Евменова подвели итоги зимнего обучения, сообщили в департаменте информации и... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T00:18

2023-05-30T00:18

2023-05-30T01:10

безопасность

россия

каспийская флотилия

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. На заседании Верховного совета ВМФ под руководством главнокомандующего Николая Евменова подвели итоги зимнего обучения, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны."В Адмиралтействе под руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова состоялось заседание Военного совета ВМФ. В нем приняли участие заместители главнокомандующего, командный состав ВМФ, руководящий состав всех флотов и Каспийской флотилии, представители руководства военной прокуратуры, контрразведки и объединенной судостроительной корпорации", — заявили в пресс-службе.Уточняется, что на заседании рассмотрели вопросы оперативной и боевой подготовки, деятельности береговых войск, выполнения гособоронзаказа в интересах ВМФ, проведения отопительного периода, ремонта, а также содержания объектов казарменного фонда и инженерных сетей.Кроме того, на встрече уделили внимание состоянию воинской дисциплины и правопорядка, защите прав военнослужащих, членов их семей и реализации социальных гарантий.В своем вступительном слове главнокомандующий ВМФ отметил, что в зимнем периоде обучения все плановые задачи, стоявшие перед флотом, успешно выполнены: подготовлены экипажи кораблей и подводных лодок, проведено слаживание тактических групп кораблей."С начала года ВМФ получил шесть кораблей и судов различных классов. В плановом порядке ожидается еще порядка 30 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения до конца 2023 года", — добавили в Минобороны.Также на заседании Евменов вручил отличившимся подчиненным государственные и ведомственные награды.

https://ria.ru/20230428/flot-1868463466.html

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безопасность, россия, каспийская флотилия