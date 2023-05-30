https://ria.ru/20230530/vliyanie-1874946281.html

В Совфеде предложили усилить присутствие России в странах ОДКБ

В Совфеде предложили усилить присутствие России в странах ОДКБ - РИА Новости, 30.05.2023

В Совфеде предложили усилить присутствие России в странах ОДКБ

Усиление враждебной политики Вашингтона против России приводит к необходимости создания наших военных баз за рубежом, Россия обязана усилить свое присутствие в... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T00:15

2023-05-30T00:15

2023-05-30T00:15

россия

южная осетия

африка

виктор бондарев

одкб

совет федерации рф

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Усиление враждебной политики Вашингтона против России приводит к необходимости создания наших военных баз за рубежом, Россия обязана усилить свое присутствие в странах ОДКБ, Абхазии и Южной Осетии, Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), считает глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. "Усиление враждебной политики США против России приводит к необходимости создания российских военных баз за рубежом. В период холодной войны СССР имел разветвлённую сеть военных баз в Восточной Европе, а также в Юго-Восточной Азии (Вьетнам) и на Кубе", - написал сенатор в своем телеграм-канале. По его словам, в текущей обстановке "Россия обязана усилить присутствие в государствах ОДКБ, а также в признанных РФ Республиках Абхазии и Южной Осетии, как и в самопровозглашённой Приднестровской Молдавской Республике". Он также отметил, что крепнут связи с африканскими государствами. Так, Центральноафриканская Республика (ЦАР), на территории которой с 2008 года по 2010 год присутствовал миротворческий контингент России, через своего посла заявила о желании разместить на свой территории российскую военную базу. Россия олицетворяет собой стабильный государственный институт и способна наиболее эффективным образом разрешать военные конфликты, гарантировать безопасность в отдельных странах и целых регионах. И в Африке это уже аксиома, добавил он. Сенатор напомнил, что ранее с Суданом было подписано соглашение о расположении базы до 300 военнослужащих, которая способна обслуживать до четырех военных кораблей. "Будем надеяться на то, что в ходе второго саммита и экономического форума Россия - Африка удастся добиться новых соглашений и расширить военное присутствие (увеличить количество военных баз) РФ на африканском континенте", - отметил законодатель. По его мнению, для этого есть все предпосылки. Нужны лишь желание и политическая воля африканских лидеров.

https://ria.ru/20230525/afrika-1874009973.html

https://ria.ru/20230522/odkb-1873420762.html

россия

южная осетия

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россия, южная осетия, африка, виктор бондарев, одкб, совет федерации рф