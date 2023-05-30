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Стала известна причина схода цистерн с конденсатом в Ульяновске - РИА Новости, 30.05.2023
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13:20 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/vagony-1875054383.html
Стала известна причина схода цистерн с конденсатом в Ульяновске
Стала известна причина схода цистерн с конденсатом в Ульяновске - РИА Новости, 30.05.2023
Стала известна причина схода цистерн с конденсатом в Ульяновске
Основная версия причин схода с рельсов двух цистерн с газовым конденсатом в Ульяновске - железнодорожники оставили на путях запирающий башмак, сообщается в... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T13:20
2023-05-30T13:20
происшествия
ульяновск
следственный комитет россии (ск рф)
ржд
ульяновская область
алексей русских
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САРАТОВ, 30 мая - РИА Новости. Основная версия причин схода с рельсов двух цистерн с газовым конденсатом в Ульяновске - железнодорожники оставили на путях запирающий башмак, сообщается в Telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте. Ранее транспортная прокуратура сообщила, что во вторник около 4.20 мск на станции Ульяновск-2 при производстве маневровых работ две цистерны с газовым конденсатом сошли с рельсов, в результате чего одна цистерна опрокинулась, разлива конденсата не произошло, пострадавших нет. На месте работает восстановительный поезд. Прокуратура и следователи начали проверки. По данным филиала РЖД, угрозы экологии в результате схода вагонов нет, движение поездов не нарушено. "В качестве основной версии происшествия рассматривается нарушение правил эксплуатации железнодорожного транспорта. По версии следствия, сход вагонов мог произойти по причине оставления запирающего устройства работниками железной дороги - железнодорожного башмака... После проведения комплекса проверочных мероприятий будут назначены технические экспертизы, в рамках которых будет установлена точная причина произошедшего", - говорится в сообщении. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона попросил секретаря совета безопасности области Геннадия Неробеева прокомментировать ситуацию со сходом вагонов. "Работяги, головотяпство, Алексей Юрьевич! Они не убрали башмак, на него наехал этот вагон, и съехали... Реально просто головотяпство... Никто не пострадал", - ответил Неробеев на заседании, видеозапись которого опубликована на странице правительства региона в соцсети "ВКонтакте". Секретарь Совбеза области добавил, что иные версии причин случившегося не подтверждаются. "То, что пишут в СМИ, реально не соответствует действительности", - подчеркнул он.
ульяновск
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происшествия, ульяновск, следственный комитет россии (ск рф), ржд, ульяновская область, алексей русских
Происшествия, Ульяновск, Следственный комитет России (СК РФ), РЖД, Ульяновская область, Алексей Русских
Стала известна причина схода цистерн с конденсатом в Ульяновске

СК: сход цистерн в Ульяновске мог произойти по вине железнодорожников, не убравших башмак

© Фото : Приволжская транспортная прокуратура/TelegramДве цистерны с газовым конденсатом сошли с рельсов в Ульяновской области
Две цистерны с газовым конденсатом сошли с рельсов в Ульяновской области - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : Приволжская транспортная прокуратура/Telegram
Две цистерны с газовым конденсатом сошли с рельсов в Ульяновской области
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САРАТОВ, 30 мая - РИА Новости. Основная версия причин схода с рельсов двух цистерн с газовым конденсатом в Ульяновске - железнодорожники оставили на путях запирающий башмак, сообщается в Telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте.
Ранее транспортная прокуратура сообщила, что во вторник около 4.20 мск на станции Ульяновск-2 при производстве маневровых работ две цистерны с газовым конденсатом сошли с рельсов, в результате чего одна цистерна опрокинулась, разлива конденсата не произошло, пострадавших нет. На месте работает восстановительный поезд. Прокуратура и следователи начали проверки. По данным филиала РЖД, угрозы экологии в результате схода вагонов нет, движение поездов не нарушено.
«
"В качестве основной версии происшествия рассматривается нарушение правил эксплуатации железнодорожного транспорта. По версии следствия, сход вагонов мог произойти по причине оставления запирающего устройства работниками железной дороги - железнодорожного башмака... После проведения комплекса проверочных мероприятий будут назначены технические экспертизы, в рамках которых будет установлена точная причина произошедшего", - говорится в сообщении.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона попросил секретаря совета безопасности области Геннадия Неробеева прокомментировать ситуацию со сходом вагонов.
«
"Работяги, головотяпство, Алексей Юрьевич! Они не убрали башмак, на него наехал этот вагон, и съехали... Реально просто головотяпство... Никто не пострадал", - ответил Неробеев на заседании, видеозапись которого опубликована на странице правительства региона в соцсети "ВКонтакте".
Секретарь Совбеза области добавил, что иные версии причин случившегося не подтверждаются. "То, что пишут в СМИ, реально не соответствует действительности", - подчеркнул он.
 
ПроисшествияУльяновскСледственный комитет России (СК РФ)РЖДУльяновская областьАлексей Русских
 
 
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