https://ria.ru/20230530/ukraina-1875130303.html

Mysl Polska: США определили судьбу Украины

Mysl Polska: США определили судьбу Украины - РИА Новости, 30.05.2023

Mysl Polska: США определили судьбу Украины

США используют Украину лишь как инструмент для ослабления России, сообщает Mysl Polska. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T17:03

2023-05-30T17:03

2023-05-30T17:03

украина

россия

сша

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. США используют Украину лишь как инструмент для ослабления России, сообщает Mysl Polska."Американцы время от времени дают понять, чего они ждут от этого конфликта — испытания, ослабления России. Для них Украина — это ресурс, в который они вложили значительные средства, и они будут использовать его до тех пор, пока он служит цели", - пишут авторы издания.США не хотят расширять конфликт, не говоря уже о том, чтобы вступать в него самим, так как Китай представляет большую угрозу для Вашингтона. Это видно даже по поставкам вооружений - Украине шлют их в малых объемах, в то время как к Тайваню отправляется флот.Mysl Polska заключила, что пока Киев справляется со своей ролью сдерживания Кремля, Украину будут подталкивать продолжать боевые действия, невзирая на потери.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230530/ssha-1875079496.html

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украина, россия, сша, владимир путин, вооруженные силы украины