Кива назвал атаку БПЛА на Москву местью Буданова за уничтожение ставки ГУР

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Украинский политик Илья Кива заявил в Telegram-канале об уничтожении российской ракетой ставки главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об ударах по Рыбальскому острову, где разместился офис ГУР, сообщали и некоторые украинские паблики. Как писало издание "Политика страны", в Киеве с утра перекрыт для движения Гаванский мост, который соединяет Рыбальский остров с Подолом. Причина не указывалась. "Вчера в этом же районе киевляне сообщали о прилете (власти этого не подтверждали). Очевидцы говорили, что взрыв раздался в том же районе, где сейчас перекрыли движение. Напомним, на Рыбальском острове, согласно общедоступной информации, находится завод "Кузница" и офис ГУР Украины", - сообщается в Telegram-канале издания. Минобороны России сообщило во вторник, что ВС РФ нанесли ракетные удары по украинским центрам принятия решений, где под руководством западных специалистов готовились теракты на территории России. Все назначенные объекты поражены, сказали в ведомстве. При этом не уточнялось, о каких именно центрах принятия решений идет речь. Кива пишет, что уничтожен офис ГУР, и объясняет последовавшие за этим в понедельник угрозы начальника этого ведомства Кирилла Буданова, который ранее признавал причастность Киева к терактам в России, вскоре ответить Москве на новые ракетные удары. "Атака беспилотников по Москве и области - месть начальника ГУР МО Буданова за уничтоженную вчера ракетой его ставку на "Рыбальском острове" в Киеве", - написал Кива.Во вторник, по данным Минобороны РФ, Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаку дронов, заявил, что это - ответ киевского режима на эффективные удары РФ в воскресенье по одному из центров принятия решений.
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Украинский политик Илья Кива заявил в Telegram-канале об уничтожении российской ракетой ставки главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Об ударах по Рыбальскому острову, где разместился офис ГУР, сообщали и некоторые украинские паблики. Как писало издание "Политика страны", в Киеве с утра перекрыт для движения Гаванский мост, который соединяет Рыбальский остров с Подолом. Причина не указывалась. "Вчера в этом же районе киевляне сообщали о прилете (власти этого не подтверждали). Очевидцы говорили, что взрыв раздался в том же районе, где сейчас перекрыли движение. Напомним, на Рыбальском острове, согласно общедоступной информации, находится завод "Кузница" и офис ГУР Украины", - сообщается в Telegram-канале издания.
Очевидцы рассказали подробности инцидента с дроном на Ленинском проспекте
Вчера, 08:38
Минобороны России сообщило во вторник, что ВС РФ нанесли ракетные удары по украинским центрам принятия решений, где под руководством западных специалистов готовились теракты на территории России. Все назначенные объекты поражены, сказали в ведомстве. При этом не уточнялось, о каких именно центрах принятия решений идет речь.
Кива пишет, что уничтожен офис ГУР, и объясняет последовавшие за этим в понедельник угрозы начальника этого ведомства Кирилла Буданова, который ранее признавал причастность Киева к терактам в России, вскоре ответить Москве на новые ракетные удары.
«
"Атака беспилотников по Москве и области - месть начальника ГУР МО Буданова за уничтоженную вчера ракетой его ставку на "Рыбальском острове" в Киеве", - написал Кива.
Во вторник, по данным Минобороны РФ, Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаку дронов, заявил, что это - ответ киевского режима на эффективные удары РФ в воскресенье по одному из центров принятия решений.
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