https://ria.ru/20230530/ukraina-1875114349.html

Кива назвал атаку БПЛА на Москву местью Буданова за уничтожение ставки ГУР

Кива назвал атаку БПЛА на Москву местью Буданова за уничтожение ставки ГУР - РИА Новости, 30.05.2023

Кива назвал атаку БПЛА на Москву местью Буданова за уничтожение ставки ГУР

Украинский политик Илья Кива заявил в Telegram-канале об уничтожении российской ракетой ставки главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T16:14

2023-05-30T16:14

2023-05-30T17:52

специальная военная операция на украине

в мире

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россия

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атака украинских беспилотников на москву

киев

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Украинский политик Илья Кива заявил в Telegram-канале об уничтожении российской ракетой ставки главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об ударах по Рыбальскому острову, где разместился офис ГУР, сообщали и некоторые украинские паблики. Как писало издание "Политика страны", в Киеве с утра перекрыт для движения Гаванский мост, который соединяет Рыбальский остров с Подолом. Причина не указывалась. "Вчера в этом же районе киевляне сообщали о прилете (власти этого не подтверждали). Очевидцы говорили, что взрыв раздался в том же районе, где сейчас перекрыли движение. Напомним, на Рыбальском острове, согласно общедоступной информации, находится завод "Кузница" и офис ГУР Украины", - сообщается в Telegram-канале издания. Минобороны России сообщило во вторник, что ВС РФ нанесли ракетные удары по украинским центрам принятия решений, где под руководством западных специалистов готовились теракты на территории России. Все назначенные объекты поражены, сказали в ведомстве. При этом не уточнялось, о каких именно центрах принятия решений идет речь. Кива пишет, что уничтожен офис ГУР, и объясняет последовавшие за этим в понедельник угрозы начальника этого ведомства Кирилла Буданова, который ранее признавал причастность Киева к терактам в России, вскоре ответить Москве на новые ракетные удары. "Атака беспилотников по Москве и области - месть начальника ГУР МО Буданова за уничтоженную вчера ракетой его ставку на "Рыбальском острове" в Киеве", - написал Кива.Во вторник, по данным Минобороны РФ, Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаку дронов, заявил, что это - ответ киевского режима на эффективные удары РФ в воскресенье по одному из центров принятия решений.

https://ria.ru/20230530/bespilotnik-1874967417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кирилл буданов, илья кива, россия, украина, атака украинских беспилотников на москву, киев, москва