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"Прямо сейчас". Министр обороны Украины обратился с посланием к Германии
"Прямо сейчас". Министр обороны Украины обратился с посланием к Германии - РИА Новости, 30.05.2023
"Прямо сейчас". Министр обороны Украины обратился с посланием к Германии
Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию немецкой медиагруппы Funke и французской газете Ouest France призвал Берлин поставить Киеву крылатые РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:11
2023-05-30T14:11
2023-05-30T14:11
специальная военная операция на украине
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германия
украина
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алексей резников
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию немецкой медиагруппы Funke и французской газете Ouest France призвал Берлин поставить Киеву крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 500 километров. "Нам нужны Taurus. Мы ждем Taurus из Германии и SCALP из Франции", — сказал он. Резников добавил, что правительство Германии пока не приняло решение о поставках, потому что партнеры Киева сначала должны принять политическое решение о том, могут ли они передать его Украине. "Если Бундесвер не сможет поставить такое оружие, правительство Германии должно поручить промышленности производить крылатые ракеты. Нам нужны такие системы, как Taurus, прямо сейчас", — резюмировал министр. Недавно газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что Киев официально запросил у Берлина дальнобойные крылатые ракеты Taurus с дальностью полета 500 километров, способные долететь до Москвы.
https://ria.ru/20230530/ukraina-1875013425.html
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в мире, германия, украина, киев, алексей резников
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Киев, Алексей Резников
"Прямо сейчас". Министр обороны Украины обратился с посланием к Германии
Резников призвал Германию скорее поставить Киеву крылатые ракеты Taurus