https://ria.ru/20230530/ukraina-1875066075.html

"Прямо сейчас". Министр обороны Украины обратился с посланием к Германии

"Прямо сейчас". Министр обороны Украины обратился с посланием к Германии - РИА Новости, 30.05.2023

"Прямо сейчас". Министр обороны Украины обратился с посланием к Германии

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию немецкой медиагруппы Funke и французской газете Ouest France призвал Берлин поставить Киеву крылатые РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T14:11

2023-05-30T14:11

2023-05-30T14:11

специальная военная операция на украине

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киев

алексей резников

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию немецкой медиагруппы Funke и французской газете Ouest France призвал Берлин поставить Киеву крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 500 километров. "Нам нужны Taurus. Мы ждем Taurus из Германии и SCALP из Франции", — сказал он. Резников добавил, что правительство Германии пока не приняло решение о поставках, потому что партнеры Киева сначала должны принять политическое решение о том, могут ли они передать его Украине. "Если Бундесвер не сможет поставить такое оружие, правительство Германии должно поручить промышленности производить крылатые ракеты. Нам нужны такие системы, как Taurus, прямо сейчас", — резюмировал министр. Недавно газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что Киев официально запросил у Берлина дальнобойные крылатые ракеты Taurus с дальностью полета 500 километров, способные долететь до Москвы.

https://ria.ru/20230530/ukraina-1875013425.html

https://ria.ru/20230530/gruziya-1875031174.html

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в мире, германия, украина, киев, алексей резников