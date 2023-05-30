https://ria.ru/20230530/ukraina-1875064738.html
СБУ призвала жителей Украины прекратить онлайн-трансляции
СБУ призвала жителей Украины прекратить онлайн-трансляции - РИА Новости, 30.05.2023
СБУ призвала жителей Украины прекратить онлайн-трансляции
Служба безопасности Украины (СБУ) разослала СМС-обращения владельцам камер видеонаблюдения с призывом немедленно прекратить онлайн-трансляции. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:05
2023-05-30T14:05
2023-05-30T14:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
служба безопасности украины
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) разослала СМС-обращения владельцам камер видеонаблюдения с призывом немедленно прекратить онлайн-трансляции. "Служба безопасности Украины обратилась к владельцам камер видеонаблюдения. Их призывают прекратить онлайн-трансляции", - сообщает агентство "РБК-Украина", приводя в качестве иллюстрации скриншот стандартной рассылки СБУ. В тексте рассылки служба призывает не снимать в онлайн-режиме здания, местность, дороги, а также коммунальные, торговые и промышленные объекты. В понедельник советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк указал чиновникам и блогерам на недопустимость публикации процесса и результатов работы сил ПВО в условиях военного времени. Позже в тот же день украинский парламентарий Максим Бужанский сообщил, что комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит наказание за подобного рода деятельность. "По-моему, 15 суток за попытку опубликовать видео работы ПВО или прилетов - это адекватно", - написал депутат в своем телеграм-канале. Ранее власти Украины призывали граждан страны не публиковать фотоснимки и видеозаписи, отображающие процесс и результаты работы противовоздушной обороны в интернете, поскольку это способно демаскировать расположение соответствующих систем. ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230529/kiev-1874898574.html
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в мире, украина, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Служба безопасности Украины
СБУ призвала жителей Украины прекратить онлайн-трансляции
Служба безопасности Украины призвала жителей немедленно прекратить онлайн-трансляции