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"Все правильно сказал". В Сети поддержали слова Борреля о России - РИА Новости, 30.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:12 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/ukraina-1875013425.html
"Все правильно сказал". В Сети поддержали слова Борреля о России
"Все правильно сказал". В Сети поддержали слова Борреля о России - РИА Новости, 30.05.2023
"Все правильно сказал". В Сети поддержали слова Борреля о России
Пользователи Twitter активно обсуждают заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что у России есть "четкое желание выиграть" в конфликте на Украине. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T11:12
2023-05-30T11:12
специальная военная операция на украине
в мире
россия
москва
киев
жозеп боррель
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что у России есть "четкое желание выиграть" в конфликте на Украине."В конце концов, реальность погружается в их головы", — написал один из комментаторов. "Все правильно сказал. Дедушку иногда посещают умные мысли", — отметил Tom Hilbert."Наконец-то из его уст прозвучала хоть какая-то правда", — поддержал Michael."Зря не захотели обсуждать российские условия раньше", — поделился мнением Ricogatto."Пора говорить о мире", — заключили читатели. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, Москва проявляет готовность к ним, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
https://ria.ru/20230530/zelenskiy-1874968677.html
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в мире, россия, москва, киев, жозеп боррель
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Киев, Жозеп Боррель
"Все правильно сказал". В Сети поддержали слова Борреля о России

Пользователи Twitter поприветствовали правду о победе России, сказанную Боррелем

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что у России есть "четкое желание выиграть" в конфликте на Украине.
"В конце концов, реальность погружается в их головы", — написал один из комментаторов.
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"Все правильно сказал. Дедушку иногда посещают умные мысли", — отметил Tom Hilbert.

"Наконец-то из его уст прозвучала хоть какая-то правда", — поддержал Michael.

"Зря не захотели обсуждать российские условия раньше", — поделился мнением Ricogatto.

"Пора говорить о мире", — заключили читатели.

Запад постоянно призывает Россию к переговорам, Москва проявляет готовность к ним, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМоскваКиевЖозеп Боррель
 
 
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