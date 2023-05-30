https://ria.ru/20230530/udar-1875114937.html
Путин подтвердил удар по штабу военной разведки Украины
Путин подтвердил удар по штабу военной разведки Украины - РИА Новости, 30.05.2023
Путин подтвердил удар по штабу военной разведки Украины
Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины, сообщил во вторник президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T16:16
2023-05-30T16:16
2023-05-30T17:22
украина
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специальная военная операция на украине
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илья кива
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины, сообщил во вторник президент России Владимир Путин.Минобороны России сообщило во вторник, что ВС РФ нанесли ракетные удары по украинским центрам принятия решений, где под руководством западных специалистов готовились теракты на территории России. Все назначенные объекты поражены. СМИ сообщали, что удар был нанесен по офису Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины."Мы уже говорили и о возможностях нанесения ударов по штабам принятия решений, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад",- сказал Путин на выставке, посвященной креативной экономике.
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украина, россия, в мире, москва, илья кива, владимир путин, дмитрий песков
Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Илья Кива, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин подтвердил удар по штабу военной разведки Украины
Путин: российские войска нанесли удар по штабу военной разведки Украины
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины, сообщил во вторник президент России Владимир Путин.
Минобороны России сообщило во вторник, что ВС РФ нанесли ракетные удары по украинским центрам принятия решений, где под руководством западных специалистов готовились теракты на территории России. Все назначенные объекты поражены. СМИ сообщали, что удар был нанесен по офису Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.
"Мы уже говорили и о возможностях нанесения ударов по штабам принятия решений, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад",- сказал Путин на выставке, посвященной креативной экономике.
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