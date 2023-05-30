https://ria.ru/20230530/udar-1875088944.html

ВС России нанесли ракетные удары по украинским центрам принятия решений

ВС России нанесли ракетные удары по украинским центрам принятия решений - РИА Новости, 30.05.2023

ВС России нанесли ракетные удары по украинским центрам принятия решений

Российские военные нанесли удар по центрам на Украине, где готовились теракты, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T15:18

2023-05-30T15:18

2023-05-30T16:07

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по центрам на Украине, где готовились теракты, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции."Вооруженными силами Российской Федерации нанесены групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России", — указали в ведомстве, подчеркнув, что все цели поражены.Кроме того, за минувшие сутки на Купянском направлении артиллерия Западной группировки войск нанесла удар по подразделениям ВСУ в районе Тимковки и Новоселовского. Под Синьковкой удалось пресечь деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Противник потерял до 40 военнослужащих, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".На Краснолиманском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Центр" поразили позиции ВСУ в районах Червоной Дибровы, Кузьмино и Ямполовки. Удалось уничтожить более 85 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицу Д-20, а также установку "Гвоздика".На Донецком направлении ударами авиации, активными действиями подразделений и огнем артиллерии Южной группировки войск уничтожены до 145 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки войск "Восток" нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Великой Новоселки и Времевки. В районе Владимировки ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа. За сутки здесь уничтожены более 140 украинских военнослужащих, а также четыре автомобиля.На Херсонском направлении потери противника в результате огневого поражения составили до 30 военнослужащих, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Акация", а также гаубицы Д-30 и "Мста-Б".

https://ria.ru/20230530/ataka-1875038519.html

https://ria.ru/20230530/napadenie-1875028809.html

https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1874989277.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков: "Нанесены групповые удары по центральным пунктам принятия решений" Конашенков: "Нанесены групповые удары по центральным пунктам принятия решений" 2023-05-30T15:18 true PT3M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)