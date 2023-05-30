https://ria.ru/20230530/udar-1875088944.html
ВС России нанесли ракетные удары по украинским центрам принятия решений
ВС России нанесли ракетные удары по украинским центрам принятия решений - РИА Новости, 30.05.2023
ВС России нанесли ракетные удары по украинским центрам принятия решений
Российские военные нанесли удар по центрам на Украине, где готовились теракты, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T15:18
2023-05-30T15:18
2023-05-30T16:07
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по центрам на Украине, где готовились теракты, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции."Вооруженными силами Российской Федерации нанесены групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России", — указали в ведомстве, подчеркнув, что все цели поражены.Кроме того, за минувшие сутки на Купянском направлении артиллерия Западной группировки войск нанесла удар по подразделениям ВСУ в районе Тимковки и Новоселовского. Под Синьковкой удалось пресечь деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Противник потерял до 40 военнослужащих, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".На Краснолиманском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Центр" поразили позиции ВСУ в районах Червоной Дибровы, Кузьмино и Ямполовки. Удалось уничтожить более 85 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицу Д-20, а также установку "Гвоздика".На Донецком направлении ударами авиации, активными действиями подразделений и огнем артиллерии Южной группировки войск уничтожены до 145 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки войск "Восток" нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Великой Новоселки и Времевки. В районе Владимировки ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа. За сутки здесь уничтожены более 140 украинских военнослужащих, а также четыре автомобиля.На Херсонском направлении потери противника в результате огневого поражения составили до 30 военнослужащих, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Акация", а также гаубицы Д-30 и "Мста-Б".
https://ria.ru/20230530/ataka-1875038519.html
https://ria.ru/20230530/napadenie-1875028809.html
https://ria.ru/20230530/bespilotniki-1874989277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Конашенков: "Нанесены групповые удары по центральным пунктам принятия решений"
Конашенков: "Нанесены групповые удары по центральным пунктам принятия решений"
2023-05-30T15:18
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PT3M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли ракетные удары по украинским центрам принятия решений
Минобороны сообщило об ударах по центрам принятия решений на Украине, где готовили теракты
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости.
Российские военные нанесли удар по центрам на Украине, где готовились теракты, сообщило Минобороны в сводке
о ходе специальной военной операции.
«
"Вооруженными силами Российской Федерации нанесены групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России", — указали в ведомстве, подчеркнув, что все цели поражены.
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Кроме того, за минувшие сутки на Купянском направлении
артиллерия Западной группировки войск нанесла удар по подразделениям ВСУ
в районе Тимковки и Новоселовского. Под Синьковкой удалось пресечь деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Противник потерял до 40 военнослужащих, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
На Краснолиманском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Центр" поразили позиции ВСУ в районах Червоной Дибровы, Кузьмино и Ямполовки. Удалось уничтожить более 85 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицу Д-20, а также установку "Гвоздика".
На Донецком направлении ударами авиации, активными действиями подразделений и огнем артиллерии Южной группировки войск уничтожены до 145 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30.
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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки войск "Восток" нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Великой Новоселки и Времевки. В районе Владимировки ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа. За сутки здесь уничтожены более 140 украинских военнослужащих, а также четыре автомобиля.
На Херсонском направлении потери противника в результате огневого поражения составили до 30 военнослужащих, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Акация", а также гаубицы Д-30 и "Мста-Б".
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