Рейтинг@Mail.ru
В США заявили о разрушительном ударе Путина по Вашингтону - РИА Новости, 30.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:05 30.05.2023 (обновлено: 06:06 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/udar-1874956392.html
В США заявили о разрушительном ударе Путина по Вашингтону
В США заявили о разрушительном ударе Путина по Вашингтону - РИА Новости, 30.05.2023
В США заявили о разрушительном ударе Путина по Вашингтону
Россия и Китай нанесли сокрушительный удар по доллару, работая над его заменой внутри БРИКС, заявил американский журналист, ведущий программы Redacted News... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T06:05
2023-05-30T06:06
цены на нефть
россия
китай
сша
брикс
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800612651_0:147:3072:1874_1920x0_80_0_0_5b1aec3ea18f82966ad76c9d96431541.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россия и Китай нанесли сокрушительный удар по доллару, работая над его заменой внутри БРИКС, заявил американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.&quot;Путин и Китай нанесли очередной разрушительный удар по Западу.&lt;...&gt; Все больше стран решаются отказаться от доллара США — Лаос, Пакистан, Аргентина, Бразилия, — все отходят от доллара для проведения транзакций&quot;, — прокомментировал журналист.По его словам, СМИ Запада почти не обратили внимания на этот шаг со стороны стран-участников БРИКС. Он также добавил, что проблема США с госдолгом и торговый дефицит сделали доллар "менее привлекательным" в качестве международной валюты. При этом Вашингтон, добавил Моррис, продолжает занимать деньги у Китая и тратить их на военно-промышленный комплекс, что только усугубляет ситуацию с госдолгом."Блестящая схема отмывания денег под названием национальный бюджет обороны США", — пошутил обозреватель.Говоря про антироссийские санкции, журналист отметил, что отказ от российского топлива навредил только Западу, так как Россия как поставщик газа почти полностью "заменила" европейских импортеров другими странами.Ранее заместитель главы МИД Сергей Рябков отмечал, что страны БРИКС ускорили переход на расчет в национальных валютах. По его словам, ограничение российского экспорта "стимулирует многие страны думать над альтернативами доллару".
https://ria.ru/20230410/briks-1864121079.html
https://ria.ru/20230524/briks-1873761940.html
россия
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800612651_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_73c66d6338c940114eb39be5e319d772.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, россия, китай, сша, брикс, в мире
Цены на нефть, Россия, Китай, США, БРИКС, В мире
В США заявили о разрушительном ударе Путина по Вашингтону

Американский журналист Моррис назвал замену доллара в БРИКС ударом России и Китая по США

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Денежные купюры США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россия и Китай нанесли сокрушительный удар по доллару, работая над его заменой внутри БРИКС, заявил американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.
«

"Путин и Китай нанесли очередной разрушительный удар по Западу.<...> Все больше стран решаются отказаться от доллара США — Лаос, Пакистан, Аргентина, Бразилия, — все отходят от доллара для проведения транзакций", — прокомментировал журналист.

По его словам, СМИ Запада почти не обратили внимания на этот шаг со стороны стран-участников БРИКС. Он также добавил, что проблема США с госдолгом и торговый дефицит сделали доллар "менее привлекательным" в качестве международной валюты.
При этом Вашингтон, добавил Моррис, продолжает занимать деньги у Китая и тратить их на военно-промышленный комплекс, что только усугубляет ситуацию с госдолгом.
"Блестящая схема отмывания денег под названием национальный бюджет обороны США", — пошутил обозреватель.
Флаги стран БРИКС
"Большую семерку" умыл БРИКС. Что это значит для России и мира
10 апреля, 08:00
Говоря про антироссийские санкции, журналист отметил, что отказ от российского топлива навредил только Западу, так как Россия как поставщик газа почти полностью "заменила" европейских импортеров другими странами.
Ранее заместитель главы МИД Сергей Рябков отмечал, что страны БРИКС ускорили переход на расчет в национальных валютах. По его словам, ограничение российского экспорта "стимулирует многие страны думать над альтернативами доллару".
Встреча лидеров стран БРИКС во дворце Итамарати - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Во Франции рассказали о неожиданном союзнике России
24 мая, 05:06
 
Цены на нефтьРоссияКитайСШАБРИКСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала