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В США заявили о разрушительном ударе Путина по Вашингтону
В США заявили о разрушительном ударе Путина по Вашингтону - РИА Новости, 30.05.2023
В США заявили о разрушительном ударе Путина по Вашингтону
Россия и Китай нанесли сокрушительный удар по доллару, работая над его заменой внутри БРИКС, заявил американский журналист, ведущий программы Redacted News... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T06:05
2023-05-30T06:05
2023-05-30T06:06
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россия и Китай нанесли сокрушительный удар по доллару, работая над его заменой внутри БРИКС, заявил американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис."Путин и Китай нанесли очередной разрушительный удар по Западу.<...> Все больше стран решаются отказаться от доллара США — Лаос, Пакистан, Аргентина, Бразилия, — все отходят от доллара для проведения транзакций", — прокомментировал журналист.По его словам, СМИ Запада почти не обратили внимания на этот шаг со стороны стран-участников БРИКС. Он также добавил, что проблема США с госдолгом и торговый дефицит сделали доллар "менее привлекательным" в качестве международной валюты. При этом Вашингтон, добавил Моррис, продолжает занимать деньги у Китая и тратить их на военно-промышленный комплекс, что только усугубляет ситуацию с госдолгом."Блестящая схема отмывания денег под названием национальный бюджет обороны США", — пошутил обозреватель.Говоря про антироссийские санкции, журналист отметил, что отказ от российского топлива навредил только Западу, так как Россия как поставщик газа почти полностью "заменила" европейских импортеров другими странами.Ранее заместитель главы МИД Сергей Рябков отмечал, что страны БРИКС ускорили переход на расчет в национальных валютах. По его словам, ограничение российского экспорта "стимулирует многие страны думать над альтернативами доллару".
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цены на нефть, россия, китай, сша, брикс, в мире
Цены на нефть, Россия, Китай, США, БРИКС, В мире
В США заявили о разрушительном ударе Путина по Вашингтону
Американский журналист Моррис назвал замену доллара в БРИКС ударом России и Китая по США