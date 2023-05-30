https://ria.ru/20230530/ucheniya-1875146980.html

В Эстонию на учения Baltops прибудут более 30 кораблей НАТО

В Эстонию на учения Baltops прибудут более 30 кораблей НАТО - РИА Новости, 30.05.2023

В Эстонию на учения Baltops прибудут более 30 кораблей НАТО

Военно-морские учения Baltops 23 в субботу начинаются в Эстонии, куда прибудут более 30 боевых кораблей НАТО, сообщила во вторник пресс-служба главного штаба... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T17:43

2023-05-30T17:43

2023-05-30T17:43

эстония

сша

балтийское море

нато

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ХЕЛЬСИНКИ, 30 мая - РИА Новости. Военно-морские учения Baltops 23 в субботу начинаются в Эстонии, куда прибудут более 30 боевых кораблей НАТО, сообщила во вторник пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны. "Военно-морские учения Baltops 23 в субботу начинаются в Эстонии, куда прибудут более 30 боевых кораблей НАТО. В этом году в маневрах представлены союзники из США, Швеции, Польши, Нидерландов, Италии, Германии, Великобритании, Франции, Дании, Испании, Литвы, Латвии, Финляндии и Норвегии. Самый крупный корабль из состава участников - флагман 6-го флота США USS Mount Whitney (LCC 20)", - говорится в сообщении. По словам командующего ВМС Эстонии Юри Саська, эти учения Baltops войдут в историю, поскольку до сих пор Эстония никогда не принимала такого количества кораблей НАТО. "Учения демонстрируют готовность союзников защищать акваторию Балтийского моря, а также показывают чрезвычайную важность проведения занятий в наших водах", - добавил он. Ежегодные международные учения Baltops проводятся с 1972 года. Они демонстрируют усилия НАТО по сохранению мира и безопасности в регионе. Маневры проводятся с целью улучшения гибкости стран-участниц в проведении сухопутных, воздушных и морских операций в регионе Балтийского моря. За организацию учений отвечает 6-й флот ВМС США.

https://ria.ru/20230525/tank-1874176573.html

эстония

сша

балтийское море

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эстония, сша, балтийское море, нато