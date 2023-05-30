https://ria.ru/20230530/ucheniya-1875146980.html
В Эстонию на учения Baltops прибудут более 30 кораблей НАТО
В Эстонию на учения Baltops прибудут более 30 кораблей НАТО - РИА Новости, 30.05.2023
В Эстонию на учения Baltops прибудут более 30 кораблей НАТО
Военно-морские учения Baltops 23 в субботу начинаются в Эстонии, куда прибудут более 30 боевых кораблей НАТО, сообщила во вторник пресс-служба главного штаба... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T17:43
2023-05-30T17:43
2023-05-30T17:43
эстония
сша
балтийское море
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799638635_0:196:2736:1735_1920x0_80_0_0_4b3c653a98d281926bbdbda6fb2323bd.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 30 мая - РИА Новости. Военно-морские учения Baltops 23 в субботу начинаются в Эстонии, куда прибудут более 30 боевых кораблей НАТО, сообщила во вторник пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны. "Военно-морские учения Baltops 23 в субботу начинаются в Эстонии, куда прибудут более 30 боевых кораблей НАТО. В этом году в маневрах представлены союзники из США, Швеции, Польши, Нидерландов, Италии, Германии, Великобритании, Франции, Дании, Испании, Литвы, Латвии, Финляндии и Норвегии. Самый крупный корабль из состава участников - флагман 6-го флота США USS Mount Whitney (LCC 20)", - говорится в сообщении. По словам командующего ВМС Эстонии Юри Саська, эти учения Baltops войдут в историю, поскольку до сих пор Эстония никогда не принимала такого количества кораблей НАТО. "Учения демонстрируют готовность союзников защищать акваторию Балтийского моря, а также показывают чрезвычайную важность проведения занятий в наших водах", - добавил он. Ежегодные международные учения Baltops проводятся с 1972 года. Они демонстрируют усилия НАТО по сохранению мира и безопасности в регионе. Маневры проводятся с целью улучшения гибкости стран-участниц в проведении сухопутных, воздушных и морских операций в регионе Балтийского моря. За организацию учений отвечает 6-й флот ВМС США.
https://ria.ru/20230525/tank-1874176573.html
эстония
сша
балтийское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799638635_210:0:2642:1824_1920x0_80_0_0_0e8f5f9ded2ad7af522db056c7e6b5a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония, сша, балтийское море, нато
Эстония, США, Балтийское море, НАТО
В Эстонию на учения Baltops прибудут более 30 кораблей НАТО
В Эстонию на военно-морские учения Baltops 23 прибудут более 30 боевых кораблей НАТО