Рейтинг@Mail.ru
Посол в Анкаре: поводов для обвинения во вмешательстве России в выборы нет - РИА Новости, 30.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:14 30.05.2023 (обновлено: 11:23 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/turtsiya-1875014099.html
Посол в Анкаре: поводов для обвинения во вмешательстве России в выборы нет
Посол в Анкаре: поводов для обвинения во вмешательстве России в выборы нет - РИА Новости, 30.05.2023
Посол в Анкаре: поводов для обвинения во вмешательстве России в выборы нет
Россия не давала никаких поводов для обвинения во вмешательстве в турецкие выборы, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T11:14
2023-05-30T11:23
россия
анкара (провинция)
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1c/1874686380_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_abef721a7c4a7f784658c5ec0c359e40.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия не давала никаких поводов для обвинения во вмешательстве в турецкие выборы, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов."Должен упомянуть тот факт, что было много спекуляций на тему пресловутого российского вмешательства так называемого, в турецкие выборы. Хотя, это хочу подчеркнуть особо, мы для этого не давали абсолютно никаких поводов", - сказал он в ходе дискуссии, посвященной итогам президентских выборов Международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874868847.html
россия
анкара (провинция)
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1c/1874686380_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_7bef67cd9f6e3c028729524e18736e5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, анкара (провинция), турция, в мире
Россия, Анкара (провинция), Турция, В мире
Посол в Анкаре: поводов для обвинения во вмешательстве России в выборы нет

Посол в Анкаре: Россия не давала поводов для обвинения во вмешательстве в выборы в Турции

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЭкран с предварительными итогами голосования во втором туре президентских выборов в Турции
Экран с предварительными итогами голосования во втором туре президентских выборов в Турции - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Экран с предварительными итогами голосования во втором туре президентских выборов в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия не давала никаких поводов для обвинения во вмешательстве в турецкие выборы, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
"Должен упомянуть тот факт, что было много спекуляций на тему пресловутого российского вмешательства так называемого, в турецкие выборы. Хотя, это хочу подчеркнуть особо, мы для этого не давали абсолютно никаких поводов", - сказал он в ходе дискуссии, посвященной итогам президентских выборов Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана перед офисом правящей Партии справедливости и развития в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Наблюдатели от ОБСЕ отказались назвать выборы в Турции честными
29 мая, 16:00
 
РоссияАнкара (провинция)ТурцияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала