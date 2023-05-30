https://ria.ru/20230530/turtsiya-1875014099.html

Посол в Анкаре: поводов для обвинения во вмешательстве России в выборы нет

Посол в Анкаре: поводов для обвинения во вмешательстве России в выборы нет - РИА Новости, 30.05.2023

Посол в Анкаре: поводов для обвинения во вмешательстве России в выборы нет

Россия не давала никаких поводов для обвинения во вмешательстве в турецкие выборы, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T11:14

2023-05-30T11:14

2023-05-30T11:23

россия

анкара (провинция)

турция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1c/1874686380_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_abef721a7c4a7f784658c5ec0c359e40.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россия не давала никаких поводов для обвинения во вмешательстве в турецкие выборы, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов."Должен упомянуть тот факт, что было много спекуляций на тему пресловутого российского вмешательства так называемого, в турецкие выборы. Хотя, это хочу подчеркнуть особо, мы для этого не давали абсолютно никаких поводов", - сказал он в ходе дискуссии, посвященной итогам президентских выборов Международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874868847.html

россия

анкара (провинция)

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, анкара (провинция), турция, в мире