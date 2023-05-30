Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновской области две цистерны сошли с рельсов - РИА Новости, 30.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:14 30.05.2023 (обновлено: 09:25 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/tsisterny-1874972652.html
В Ульяновской области две цистерны сошли с рельсов
В Ульяновской области две цистерны сошли с рельсов - РИА Новости, 30.05.2023
В Ульяновской области две цистерны сошли с рельсов
Две цистерны с газовым конденсатом сошли с рельсов в Ульяновской области, одна опрокинулась, разлива конденсата не произошло, никто не пострадал, сообщила... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T09:14
2023-05-30T09:25
происшествия
ульяновская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1874972037_0:84:1280:804_1920x0_80_0_0_4503e41e93b2e2cbf97b90be2060e740.jpg
САРАТОВ, 30 мая - РИА Новости. Две цистерны с газовым конденсатом сошли с рельсов в Ульяновской области, одна опрокинулась, разлива конденсата не произошло, никто не пострадал, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. "По предварительным данным, 30 мая 2023 года, около 4.20 мск на станций Ульяновск-2 при производстве маневровых работ произошел сход двух вагонов цистерн с газовым конденсатом, в результате чего одна цистерна опрокинулась. Розлива конденсата не произошло. Пострадавших нет. На месте работает восстановительный поезд. Задержек движения других поездов не допущено. Обстоятельства и причины устанавливаются", - говорится в сообщении. Отмечается, что транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта. Центральное межрегиональное следственное управление СК РФ на транспорте уточняет в своем Telegram-канале, что следователи по факту схода с рельсов двух грузовых вагонов начали доследственную проверку по части 1 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба".
https://ria.ru/20230502/vagony-1869276707.html
ульяновская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1874972037_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2ce4262d25bdbb5b1748bba7c0adc51b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ульяновская область
Происшествия, Ульяновская область
В Ульяновской области две цистерны сошли с рельсов

Две цистерны с газовым конденсатом сошли с рельсов в Ульяновской области

© Фото : Приволжская транспортная прокуратура/TelegramДве цистерны с газовым конденсатом сошли с рельсов в Ульяновской области
Две цистерны с газовым конденсатом сошли с рельсов в Ульяновской области - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : Приволжская транспортная прокуратура/Telegram
Две цистерны с газовым конденсатом сошли с рельсов в Ульяновской области
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 30 мая - РИА Новости. Две цистерны с газовым конденсатом сошли с рельсов в Ульяновской области, одна опрокинулась, разлива конденсата не произошло, никто не пострадал, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
«
"По предварительным данным, 30 мая 2023 года, около 4.20 мск на станций Ульяновск-2 при производстве маневровых работ произошел сход двух вагонов цистерн с газовым конденсатом, в результате чего одна цистерна опрокинулась. Розлива конденсата не произошло. Пострадавших нет. На месте работает восстановительный поезд. Задержек движения других поездов не допущено. Обстоятельства и причины устанавливаются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.
Центральное межрегиональное следственное управление СК РФ на транспорте уточняет в своем Telegram-канале, что следователи по факту схода с рельсов двух грузовых вагонов начали доследственную проверку по части 1 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба".
На месте предположительного подрыва ж/д путей в Брянской области
В Брянской области сошел с рельсов грузовой поезд
2 мая, 20:54
 
ПроисшествияУльяновская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала