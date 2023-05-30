https://ria.ru/20230530/tsisterny-1874972652.html

В Ульяновской области две цистерны сошли с рельсов

В Ульяновской области две цистерны сошли с рельсов - РИА Новости, 30.05.2023

В Ульяновской области две цистерны сошли с рельсов

Две цистерны с газовым конденсатом сошли с рельсов в Ульяновской области, одна опрокинулась, разлива конденсата не произошло, никто не пострадал, сообщила... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T09:14

2023-05-30T09:14

2023-05-30T09:25

происшествия

ульяновская область

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САРАТОВ, 30 мая - РИА Новости. Две цистерны с газовым конденсатом сошли с рельсов в Ульяновской области, одна опрокинулась, разлива конденсата не произошло, никто не пострадал, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. "По предварительным данным, 30 мая 2023 года, около 4.20 мск на станций Ульяновск-2 при производстве маневровых работ произошел сход двух вагонов цистерн с газовым конденсатом, в результате чего одна цистерна опрокинулась. Розлива конденсата не произошло. Пострадавших нет. На месте работает восстановительный поезд. Задержек движения других поездов не допущено. Обстоятельства и причины устанавливаются", - говорится в сообщении. Отмечается, что транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта. Центральное межрегиональное следственное управление СК РФ на транспорте уточняет в своем Telegram-канале, что следователи по факту схода с рельсов двух грузовых вагонов начали доследственную проверку по части 1 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба".

https://ria.ru/20230502/vagony-1869276707.html

ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ульяновская область