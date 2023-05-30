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Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону достигло 26 - РИА Новости, 30.05.2023
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20:22 30.05.2023 (обновлено: 20:33 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/tribuna-1875184442.html
Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону достигло 26
Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону достигло 26 - РИА Новости, 30.05.2023
Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону достигло 26
Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону возросло до 26, одна женщина погибла, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T20:22
2023-05-30T20:33
ростов-на-дону
василий голубев
ростовская область
ростов
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая - РИА Новости. Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону возросло до 26, одна женщина погибла, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.Трибуна обрушилась на территории Гребного канала в Ростове во вторник вечером во время соревнования школьников по футболу. Сообщалось, что погибла женщина, пострадали 20 человек, включая 15 детей. ЧП произошло при порыве шквалистого ветра."Всего на данный момент известно о 26 пострадавших, 15 из которых - дети. Одна женщина погибла. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", - написал Голубев в телеграм-канале.Он добавил, что приехал в 20-ю городскую больницу, куда была доставлена основная группа пострадавших детей - всего 13 ребят. Там же находятся еще двое взрослых. "Одного ребенка сейчас оперируют, привлечены специалисты из областной детской клинической больницы", - отметил он.После ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человек".
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ростов-на-дону, василий голубев, ростовская область, ростов, происшествия
Ростов-на-Дону, Василий Голубев, Ростовская область, Ростов, Происшествия
Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону достигло 26

Губернатор Голубев: число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону достигло 26

© Фото : МЧС РоссииМесто обрушения трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону
Место обрушения трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : МЧС России
Место обрушения трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая - РИА Новости. Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону возросло до 26, одна женщина погибла, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Трибуна обрушилась на территории Гребного канала в Ростове во вторник вечером во время соревнования школьников по футболу. Сообщалось, что погибла женщина, пострадали 20 человек, включая 15 детей. ЧП произошло при порыве шквалистого ветра.
"Всего на данный момент известно о 26 пострадавших, 15 из которых - дети. Одна женщина погибла. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", - написал Голубев в телеграм-канале.
Он добавил, что приехал в 20-ю городскую больницу, куда была доставлена основная группа пострадавших детей - всего 13 ребят. Там же находятся еще двое взрослых. "Одного ребенка сейчас оперируют, привлечены специалисты из областной детской клинической больницы", - отметил он.
После ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человек".
Сотрудник СК РФ на месте обрушения карусели в Оренпарке - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Парк в Оренбурге, где обрушилась карусель, перепроверит свои аттракционы
22 мая, 16:14
 
Ростов-на-ДонуВасилий ГолубевРостовская областьРостовПроисшествия
 
 
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