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Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону достигло 26

Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону достигло 26 - РИА Новости, 30.05.2023

Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону достигло 26

Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону возросло до 26, одна женщина погибла, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T20:22

2023-05-30T20:22

2023-05-30T20:33

ростов-на-дону

василий голубев

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ростов

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая - РИА Новости. Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону возросло до 26, одна женщина погибла, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.Трибуна обрушилась на территории Гребного канала в Ростове во вторник вечером во время соревнования школьников по футболу. Сообщалось, что погибла женщина, пострадали 20 человек, включая 15 детей. ЧП произошло при порыве шквалистого ветра."Всего на данный момент известно о 26 пострадавших, 15 из которых - дети. Одна женщина погибла. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", - написал Голубев в телеграм-канале.Он добавил, что приехал в 20-ю городскую больницу, куда была доставлена основная группа пострадавших детей - всего 13 ребят. Там же находятся еще двое взрослых. "Одного ребенка сейчас оперируют, привлечены специалисты из областной детской клинической больницы", - отметил он.После ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человек".

https://ria.ru/20230522/attraktsion-1873446636.html

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ростов-на-дону, василий голубев, ростовская область, ростов, происшествия