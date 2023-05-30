https://ria.ru/20230530/tribuna-1875175197.html

Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону достигло 26

Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону достигло 26 - РИА Новости, 30.05.2023

Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону достигло 26

Число пострадавших при обрушении трибуны на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону возросло до 20, сообщил представитель управления МЧС по Ростовской... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T19:25

2023-05-30T19:25

2023-05-30T21:28

ростов-на-дону

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая — РИА Новости. Число пострадавших при обрушении трибуны на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону возросло до 20, сообщил представитель управления МЧС по Ростовской области."По состоянию на 19:10, в результате опрокидывания трибуны пострадал 21 человек, из них 15 детей и шесть взрослых (в том числе одна погибшая женщина. — Прим. ред.)", —сказал собеседник агентства. Позднее губернатор Василий Голубев заявил, что число раненых достигло 26, среди них 15 детей, всем оказывают медицинскую помощь. Он сообщил, что приехал в 20-ю городскую больницу, куда доставили основную группу пострадавших детей, там же находятся еще двое взрослых. "Одного ребенка сейчас оперируют, привлечены специалисты из областной детской клинической больницы", — отметил глава региона.Инцидент произошел во вторник вечером во время соревнований по футболу на территории спортивной школы олимпийского резерва №5. В результате ЧП погибла женщина, еще несколько человек пострадали. К падению трибуны привел шквалистый ветер. Ростовская прокуратура начала проверку. СК возбудил уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

https://ria.ru/20230529/most-1874943838.html

ростов-на-дону

ростовская область

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область