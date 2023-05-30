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В Ростове-на-Дону обрушилась трибуна на территории Гребного канала - РИА Новости, 30.05.2023
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17:08 30.05.2023 (обновлено: 18:42 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/tribuna-1875132568.html
В Ростове-на-Дону обрушилась трибуна на территории Гребного канала
В Ростове-на-Дону обрушилась трибуна на территории Гребного канала - РИА Новости, 30.05.2023
В Ростове-на-Дону обрушилась трибуна на территории Гребного канала
В Ростове-на-Дону один человек погиб при обрушении трибуны на территории Гребного канала, сообщил представитель управления МЧС по Ростовской области. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T17:08
2023-05-30T18:42
ростов-на-дону
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая — РИА Новости. В Ростове-на-Дону один человек погиб при обрушении трибуны на территории Гребного канала, сообщил представитель управления МЧС по Ростовской области."В 16:25 поступило сообщение, что на территории Гребного канала произошло обрушение трибуны", — сказал собеседник агентства.В результате ЧП погибла женщина, еще девять человек, среди них семь детей, получили ранения.На месте работают спасатели.
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ростов-на-дону
россия
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ростов-на-дону, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, ростовская область
Ростов-на-Дону, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Ростовская область
В Ростове-на-Дону обрушилась трибуна на территории Гребного канала

МЧС: в Ростове-на-Дону женщина погибла при обрушении трибуны на территории Гребного канала

© Фото : МЧС РоссииМесто обрушения трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону
Место обрушения трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : МЧС России
Место обрушения трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая — РИА Новости. В Ростове-на-Дону один человек погиб при обрушении трибуны на территории Гребного канала, сообщил представитель управления МЧС по Ростовской области.
"В 16:25 поступило сообщение, что на территории Гребного канала произошло обрушение трибуны", — сказал собеседник агентства.
© Фото : МЧС РоссииМесто обрушения трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону
Место обрушения трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : МЧС России
Место обрушения трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону
В результате ЧП погибла женщина, еще девять человек, среди них семь детей, получили ранения.
На месте работают спасатели.
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Ростов-на-ДонуРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРостовская область
 
 
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