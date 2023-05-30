https://ria.ru/20230530/trevoga-1875014407.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.05.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствует онлайн-карта министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T11:15
2023-05-30T11:15
2023-05-30T12:41
специальная военная операция на украине
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украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствует онлайн-карта министерства цифровой трансформации страны. Сигнал прозвучал в 10:51 (совпадает с мск).Как сообщали украинские СМИ, минувшей ночью в Киеве прогремели взрывы, в городе и области работала система ПВО.В ночь с воскресенья на понедельник российские вооруженные силы нанесли ракетный удар по украинским аэродромам. Целями стали командные пункты, радиолокационные посты, авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ.Также украинские СМИ писали о взрывах в Киеве, повреждении портовой инфраструктуры в Одессе, поражении других объектов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу