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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:15 30.05.2023 (обновлено: 12:41 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/trevoga-1875014407.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.05.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствует онлайн-карта министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T11:15
2023-05-30T12:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствует онлайн-карта министерства цифровой трансформации страны. Сигнал прозвучал в 10:51 (совпадает с мск).Как сообщали украинские СМИ, минувшей ночью в Киеве прогремели взрывы, в городе и области работала система ПВО.В ночь с воскресенья на понедельник российские вооруженные силы нанесли ракетный удар по украинским аэродромам. Целями стали командные пункты, радиолокационные посты, авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ.Также украинские СМИ писали о взрывах в Киеве, повреждении портовой инфраструктуры в Одессе, поражении других объектов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу

© Fotolia / lester120Панорама Харькова, Украина
Панорама Харькова, Украина - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Fotolia / lester120
Панорама Харькова, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствует онлайн-карта министерства цифровой трансформации страны.
Сигнал прозвучал в 10:51 (совпадает с мск).
Как сообщали украинские СМИ, минувшей ночью в Киеве прогремели взрывы, в городе и области работала система ПВО.
В ночь с воскресенья на понедельник российские вооруженные силы нанесли ракетный удар по украинским аэродромам. Целями стали командные пункты, радиолокационные посты, авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ.
Также украинские СМИ писали о взрывах в Киеве, повреждении портовой инфраструктуры в Одессе, поражении других объектов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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