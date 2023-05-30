https://ria.ru/20230530/terrorizm-1875132033.html

Кадыров назвал киевский режим террористским и нацистским

Кадыров назвал киевский режим террористским и нацистским - РИА Новости, 30.05.2023

Кадыров назвал киевский режим террористским и нацистским

Киевское нацистское руководство использует террористические методы, странам Европы надо задуматься о том, кого они спонсируют. заявил глава Чечни Рамзан Кадыров РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T17:07

2023-05-30T17:07

2023-05-30T17:27

специальная военная операция на украине

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рамзан кадыров

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Киевское нацистское руководство использует террористические методы, странам Европы надо задуматься о том, кого они спонсируют. заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.По данным Минобороны РФ, сегодня утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте."Киевское нацистское руководство принимает решения, которые все больше и больше не оставляют сомнения в том, что они используют террористические методы и, следовательно, являются террористами. Нам нужно использовать и этот полностью подходящий термин наравне с терминами "нацист" и "сатанист", - написал Кадыров.Он также отметил, что США вешают ярлык террориста на любого без суда и следствия, однако тут явные доказательства террористической деятельности со стороны украинских властей."Штаты вечно вешают ярлык террориста на любого без суда и следствия, а у нас тут явные доказательства террористической деятельности... Странам Европы тоже необходимо бы задуматься о том, кого они спонсируют и на каких условиях предоставляют вооружение. Аукнется, когда Россия постучит в двери, к примеру, Германии или Польши. И ответить уже будет нечем - все вооружение потратили на Украину", - сказал Кадыров.

https://ria.ru/20230530/bpla-1875065840.html

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европа, в мире, украина, россия, рамзан кадыров