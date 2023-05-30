https://ria.ru/20230530/tekhnopark-1875003763.html

Нижегородский технопарк среднего профобразования откроют в сентябре

Нижегородский технопарк среднего профобразования откроют в сентябре - РИА Новости, 30.05.2023

Нижегородский технопарк среднего профобразования откроют в сентябре

Первую очередь федерального центра подготовки и переподготовки мастеров производственного обучения в Нижнем Новгороде планируется открыть в начале сентября,... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T10:31

2023-05-30T10:31

2023-05-30T10:31

год педагога и наставника

социальный навигатор

общество

сергей кравцов

сн_образование

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Первую очередь федерального центра подготовки и переподготовки мастеров производственного обучения в Нижнем Новгороде планируется открыть в начале сентября, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Технопарк среднего профессионального образования станет частью проекта "Парк мастеров "Нижполиграф", который создается как Центр обучения, подготовки и развития профессиональных кадров в сфере промышленных, креативных и цифровых индустрий. Ежегодно технопарк будет принимать в своих стенах для повышения квалификации несколько тысяч преподавателей техникумов и колледжей, а также сотрудников предприятий со всей страны. Для этого планируется создать около 50 оснащенных лабораторий и мастерских по различным направлениям: промышленность, цифровые технологии, креативные индустрии и сфера гостеприимства и др. Завершить реализацию проекта планируется в 2025 году.Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетили корпуса "Нижполиграфа", в которых будут открыты первые лаборатории федерального технопарка СПО.Сергей Кравцов отметил, что проект технопарка в Нижнем Новгороде играет важнейшую роль в развитии системы среднего профессионального образования страны."Завершается первый учебный год федерального проекта "Профессионалитет". Мы видим, насколько он востребован, программа расширяется, и в Нижнем Новгороде мы создаем федеральный центр подготовки и переподготовки мастеров производственного обучения. Сегодня мы осмотрели ход работ, они идут по плану, в начале сентября планируется открыть первую очередь, чтобы здесь начался процесс подготовки кадров. На мой взгляд, и для Нижегородской области, и в целом для нашей страны, для нашей экономики очень важно, чтобы преподаватели были высококвалифицированными. Уверен, что открытие этого центра в Год педагога и наставника будет знаковым событием в сфере подготовки кадров", – сказал Сергей Кравцов.В первую очередь планируется открыть лаборатории, которые позволят повышать квалификацию специалистов, связанных с токарными и фрезерными работами на станках с ЧПУ, со сварочными и слесарными технологиями, с обработкой и синтезом минералов, а также летательными аппаратами. Лаборатории расположатся в корпусах "Нижполиграфа" на пересечении улиц Академика Блохиной и Ковалихинской."Всего пару месяцев назад при поддержке Министерства просвещения было принято решение о выборе нашей площадки для создания общероссийского парка мастеров производственного обучения. Хочу поблагодарить Сергея Сергеевича за доверие и за оценку роли Нижнего Новгорода в профессиональном образовании. У нас промышленный регион, и уже наблюдается дефицит кадров рабочих специальностей. Технопарк СПО – это возможность для нас его закрыть", – подчеркнул Глеб Никитин.Губернатор Нижегородской области добавил, что за эти два месяца полностью осуществлен демонтаж конструкций внутри корпусов, которые входят в состав первой очереди, на объекте работает более 150 человек."Проект очень масштабный, он предполагает три очереди, включающие в себя весь комплекс "Нижполиграфа" и благоустройство внутреннего пространства. Это будет один из самых ярких объектов, точек притяжения в городе. Здесь создадут не только мастерские для приезжающих на обучение преподавателей, но и открытые пространства для нижегородцев", – отметил Глеб Никитин.Создание технопарков среднего профессионального образования в России является частью федерального проекта "Профессионалитет", направленного на формирование прочной кооперации образовательной системы и реального сектора экономики. Основная идея проекта – модернизация системы образования с целью подготовки кадров для работы на конкретных предприятиях. В рамках "Профессионалитета" в Нижегородской области создано шесть кластеров, объединивших учебные заведения и производства: в металлургии, автомобилестроении, сельском хозяйстве, оборонной промышленности и строительстве.Задачу по подготовке в стране в ближайшие пять лет около миллиона специалистов рабочих профессий поставил президент России Владимир Путин в ходе своего послания к Федеральному Собранию 21 февраля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, общество, сергей кравцов, сн_образование