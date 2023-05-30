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Американская журналистка посетила Киев и раскрыла страшную тайну украинцев
Американская журналистка посетила Киев и раскрыла страшную тайну украинцев - РИА Новости, 30.05.2023
Американская журналистка посетила Киев и раскрыла страшную тайну украинцев
Украинцы прекрасно осознают, что они уже проиграли бы России без американской помощи, написала обозреватель Atlantic Кори Шейк. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T06:37
2023-05-30T06:37
2023-05-30T09:09
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украинцы прекрасно осознают, что они уже проиграли бы России без американской помощи, написала обозреватель Atlantic Кори Шейк.По ее словам, во время недавней поездки в Киев она беседовала и с чиновниками, и с простыми украинцами. Те, с кем она встречалась, осознают, что Украина зависит от американского руководства, оружия и финансовой помощи, отметила журналистка."Большинство из них очень хорошо понимают, что Украина уже проиграла бы конфликт без поддержки США, которые удерживают ее экономику от коллапса, вооружают ее солдат и предоставляют необходимые разведывательные данные", — добавила Шейк.По словам секретаря российского Совбеза Николая Патрушева, события на Украине стали итогом многолетней подготовки Штатов к гибридной войне против России и к попытке помешать формированию многополярного мира. Глава МИД Сергей Лавров, со своей стороны, отмечал, что Москва и Вашингтон находятся в "горячей фазе войны", потому что украинские националисты воюют американским оружием.В России не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для ВКС.
https://ria.ru/20230526/ukraina-1874385905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша
В мире, Россия, Украина, США
Американская журналистка посетила Киев и раскрыла страшную тайну украинцев
Обозреватель Atlantic Шейк: украинцы понимают, что уже проиграли бы России без помощи США