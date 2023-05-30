https://ria.ru/20230530/tayna-1874958316.html

Американская журналистка посетила Киев и раскрыла страшную тайну украинцев

Американская журналистка посетила Киев и раскрыла страшную тайну украинцев - РИА Новости, 30.05.2023

Американская журналистка посетила Киев и раскрыла страшную тайну украинцев

Украинцы прекрасно осознают, что они уже проиграли бы России без американской помощи, написала обозреватель Atlantic Кори Шейк. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T06:37

2023-05-30T06:37

2023-05-30T09:09

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украинцы прекрасно осознают, что они уже проиграли бы России без американской помощи, написала обозреватель Atlantic Кори Шейк.По ее словам, во время недавней поездки в Киев она беседовала и с чиновниками, и с простыми украинцами. Те, с кем она встречалась, осознают, что Украина зависит от американского руководства, оружия и финансовой помощи, отметила журналистка."Большинство из них очень хорошо понимают, что Украина уже проиграла бы конфликт без поддержки США, которые удерживают ее экономику от коллапса, вооружают ее солдат и предоставляют необходимые разведывательные данные", — добавила Шейк.По словам секретаря российского Совбеза Николая Патрушева, события на Украине стали итогом многолетней подготовки Штатов к гибридной войне против России и к попытке помешать формированию многополярного мира. Глава МИД Сергей Лавров, со своей стороны, отмечал, что Москва и Вашингтон находятся в "горячей фазе войны", потому что украинские националисты воюют американским оружием.В России не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для ВКС.

https://ria.ru/20230526/ukraina-1874385905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, сша