https://ria.ru/20230530/tanki-1875104170.html

В Британии призвали направить Украине танки из резерва, пишут СМИ

В Британии призвали направить Украине танки из резерва, пишут СМИ - РИА Новости, 30.05.2023

В Британии призвали направить Украине танки из резерва, пишут СМИ

Председатель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд призвал правительство страны отправить на Украину танки Challenger 2, находящиеся в... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T15:51

2023-05-30T15:51

2023-05-30T15:51

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

тобиас эллвуд

сергей лавров

бен уоллес

нато

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Председатель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд призвал правительство страны отправить на Украину танки Challenger 2, находящиеся в резерве, сообщила во вторник газета Times. "Министерство обороны раскрыло в соответствии с законами о прозрачности, что оно содержит 75 боевых танков в военном резерве, однако Тобиас Эллвуд заявил, что нужды Украины сильнее нужд Британии", - говорится в сообщении издания. Лондон уже поставил Киеву 14 танков Challenger 2, и Эллвуд призывает британское минобороны провести ремонт танков, хранящихся в резерве, для их последующей отправки на Украину, пишет газета. По словам главы оборонного комитета, танки, которые находятся на хранении, "не выполняют никакую непосредственную роль по обеспечению безопасности", и их отправка в зону конфликта сможет увеличить вероятность успеха украинского контрнаступления, сообщает Times. Министерство обороны Великобритании заявило, что 75 танков, о которых идет речь, "находятся в нерабочем состоянии" и не являются частью активного арсенала армии, при это в ведомстве отметили, что решение об их дальнейшей судьбе изучается, и рассматриваются все варианты, отмечает издание. Военный аналитик Джастин Крамп, который ранее был командиром Challenger 2, признал, что ремонт танков в резерве и их отправка на Украину могут представлять "некоторый риск" для программы модернизации танков Challenger 3 и потенциала страны, говорится в статье. Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что все обещанные Киеву танки Challenger 2 прибыли на Украину. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html

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украина, россия, киев, тобиас эллвуд, сергей лавров, бен уоллес, нато