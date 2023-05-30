https://ria.ru/20230530/tanki-1875032285.html

Резников назвал количество танков Leopard 2, полученных Украиной от Запада

Резников назвал количество танков Leopard 2, полученных Украиной от Запада - РИА Новости, 30.05.2023

Резников назвал количество танков Leopard 2, полученных Украиной от Запада

Страны Запада на данный момент поставили Украине около 60 танков Leopard 2, сообщил в интервью медиагруппе Funke украинский министр обороны Алексей Резников. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T12:19

2023-05-30T12:19

2023-05-30T12:19

специальная военная операция на украине

в мире

украина

алексей резников

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БЕРЛИН, 30 мая - РИА Новости. Страны Запада на данный момент поставили Украине около 60 танков Leopard 2, сообщил в интервью медиагруппе Funke украинский министр обороны Алексей Резников. "Коалиция по танкам Leopard состоит из Германии, Польши, Нидерландов, Швеции, Португалии, Испании и Канады. Пока мы получили около двух батальонов по 30 танков в каждом, то есть всего около 60 единиц", - заявил он. По словам Резникова, на Украину также были отправлены французские AMX-10RC, британские Challenger и Abrams из США. Всего Украина в рамках так называемой "танковой коалиции" западных стран должна была получить свыше 50 экземпляров Leopard 2, 18 из которых из запасов бундесвера. В феврале министерство экономики Германии одобрило также экспорт на Украину до 178 танков Leopard 1A5. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230527/problemy-1874540131.html

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в мире, украина, алексей резников