https://ria.ru/20230530/taksi-1875088802.html
В "Яндекс Такси" рассказали о работе сервиса во время проблем с геопозицией
В "Яндекс Такси" рассказали о работе сервиса во время проблем с геопозицией - РИА Новости, 30.05.2023
В "Яндекс Такси" рассказали о работе сервиса во время проблем с геопозицией
Проблемы с определением геопозиции не влияют на стоимость поездок в "Яндекс Такси", а водителей и пользователей сервиса начали предупреждать, где координаты... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T15:17
2023-05-30T15:17
2023-05-30T15:17
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Проблемы с определением геопозиции не влияют на стоимость поездок в "Яндекс Такси", а водителей и пользователей сервиса начали предупреждать, где координаты определяются хуже, говорится в сообщении компании. "В последнее время в столичном регионе наблюдаются проблемы с определением геопозиции. Это отражается на работе всех сервисов, связанных с навигацией, в том числе сервисов "Яндекса" ... Похожее происходит и сейчас, только затрагивает большее количество мест в регионе ... Проблемы в определении геопозиции не влияют на ценообразование в сервисе", - говорится в сообщении. В "Яндекс Такси" отметили, что понимают, что многие пользователи и водители сталкиваются с трудностями при использовании сервисов компании, поэтому стараются исправить ситуацию всеми доступными способами. "Для этого с помощью внутренних алгоритмов мы корректируем координаты и по ним направляем водителей к точке заказа. В водительском приложении "Яндекс Про" мы тоже помечаем отрезок пути, где координаты определяются хуже, специальным знаком "Проблемы с геолокацией", - отметили в компании. Отмечается, что похожим способом компания предупреждает и пользователей. "Если при заказе такси иконка машины на карте начинает "прыгать" или вовсе остановилась, то они тоже увидят пометку "Проблемы с геолокацией". В этом случае лучше позвонить водителю, чтобы уточнить маршрут или точку подачи автомобиля", - добавили в "Яндексе".
https://ria.ru/20230526/taksi-1874392329.html
https://ria.ru/20230517/poezdka-1872481035.html
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общество, технологии, яндекс.такси, яндекс, россия, москва
Общество, Технологии, Яндекс.Такси, Яндекс, Россия, Москва
В "Яндекс Такси" рассказали о работе сервиса во время проблем с геопозицией
В "Яндекс Такси" заявили, что проблемы с геопозицией не влияют на стоимость поездок