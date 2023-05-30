https://ria.ru/20230530/strelba-1874956261.html

При стрельбе во Флориде пострадали девять человек, сообщают СМИ

При стрельбе во Флориде пострадали девять человек, сообщают СМИ - РИА Новости, 30.05.2023

При стрельбе во Флориде пострадали девять человек, сообщают СМИ

Девять человек, в том числе несовершеннолетние, пострадали в результате стрельбы в городе Холливуд в американском штате Флорида, сообщает телеканал CBS News. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T05:30

2023-05-30T05:30

2023-05-30T05:30

в мире

флорида

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/142603/71/1426037123_0:286:2000:1411_1920x0_80_0_0_9fa492d45a0492c9bcd2a2ea50139381.jpg

ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Девять человек, в том числе несовершеннолетние, пострадали в результате стрельбы в городе Холливуд в американском штате Флорида, сообщает телеканал CBS News. "Девять человек, в том числе несовершеннолетние, были доставлены в местные больницы после массовой стрельбы в (квартале) Холливуд-Бродуок", - говорится в сообщении телеканала. Кроме того, телеканал добавляет, ссылаясь на местные власти, что инцидент произошел в 18.41 по местному времени (01.41 мск), все началось со ссоры между двумя группами. Как отмечает телеканал, один человек был задержан, полиция ищет еще одного человека. Пострадавшие были доставлены в больницы, об их состоянии на данный момент ничего не известно.

https://ria.ru/20230530/krushenie-1874954198.html

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, флорида