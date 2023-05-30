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При стрельбе во Флориде пострадали девять человек, сообщают СМИ - РИА Новости, 30.05.2023
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05:30 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/strelba-1874956261.html
При стрельбе во Флориде пострадали девять человек, сообщают СМИ
При стрельбе во Флориде пострадали девять человек, сообщают СМИ - РИА Новости, 30.05.2023
При стрельбе во Флориде пострадали девять человек, сообщают СМИ
Девять человек, в том числе несовершеннолетние, пострадали в результате стрельбы в городе Холливуд в американском штате Флорида, сообщает телеканал CBS News. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T05:30
2023-05-30T05:30
в мире
флорида
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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Девять человек, в том числе несовершеннолетние, пострадали в результате стрельбы в городе Холливуд в американском штате Флорида, сообщает телеканал CBS News. "Девять человек, в том числе несовершеннолетние, были доставлены в местные больницы после массовой стрельбы в (квартале) Холливуд-Бродуок", - говорится в сообщении телеканала. Кроме того, телеканал добавляет, ссылаясь на местные власти, что инцидент произошел в 18.41 по местному времени (01.41 мск), все началось со ссоры между двумя группами. Как отмечает телеканал, один человек был задержан, полиция ищет еще одного человека. Пострадавшие были доставлены в больницы, об их состоянии на данный момент ничего не известно.
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в мире, флорида
В мире, Флорида
При стрельбе во Флориде пострадали девять человек, сообщают СМИ

CBS News: при стрельбе во Флориде пострадали девять человек, в том числе дети

© AP Photo / Mel EvansКарета скорой помощи в США
Карета скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / Mel Evans
Карета скорой помощи в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Девять человек, в том числе несовершеннолетние, пострадали в результате стрельбы в городе Холливуд в американском штате Флорида, сообщает телеканал CBS News.
«
"Девять человек, в том числе несовершеннолетние, были доставлены в местные больницы после массовой стрельбы в (квартале) Холливуд-Бродуок", - говорится в сообщении телеканала.
Кроме того, телеканал добавляет, ссылаясь на местные власти, что инцидент произошел в 18.41 по местному времени (01.41 мск), все началось со ссоры между двумя группами.
Как отмечает телеканал, один человек был задержан, полиция ищет еще одного человека. Пострадавшие были доставлены в больницы, об их состоянии на данный момент ничего не известно.
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