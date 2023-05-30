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Народу США надоела русофобская политика, заявила экс-помощница Байдена
Народу США надоела русофобская политика, заявила экс-помощница Байдена - РИА Новости, 30.05.2023
Народу США надоела русофобская политика, заявила экс-помощница Байдена
Экс-помощница президента США Джо Байдена, писатель и публицист Тара Рид считает, что населению Штатов надоела русофобская политика Вашингтона. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:47
2023-05-30T14:47
2023-05-30T14:47
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Экс-помощница президента США Джо Байдена, писатель и публицист Тара Рид считает, что населению Штатов надоела русофобская политика Вашингтона. "Американскому народу очень надоело слушать про русофобию, и опросы показывают, что американцы не поддерживают эту опосредованную войну, которую ведут США и НАТО… В Вашингтоне проводятся демонстрации против войн, люди протестуют против всех тех средств, которые тратятся на оборонный бюджет", - сказала она в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня". Рид добавила, что из-за сложившейся ситуации "экономика находится в состоянии свободного падения в США". "Дороги разваливаются в США, инфраструктура разваливается, экономика в ужасном состоянии, инфляция скакнула на 40%, у нас рекордное количество бездомных в стране", - подчеркнула она. Она назвала "отождествлением зла" заявления американского сенатора-республиканца Линдси Грэма о том, что россияне "умирают" в результате "самой удачной" траты денег Вашингтона на помощь Киеву. "Это не отражает то, что представляют из себя американские люди, народ Америки. Нельзя продолжать эту риторику ненависти", - отметила Рид. Ранее Грэм во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что США "еще никогда не тратили деньги так удачно", поскольку в результате этих трат "умирают" россияне. Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний Грэма.
https://ria.ru/20230529/gosdolg-1874940655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), киев, владимир зеленский, джо байден, линдси грэм, нато
В мире, США, Вашингтон (штат), Киев, Владимир Зеленский, Джо Байден, Линдси Грэм, НАТО
Народу США надоела русофобская политика, заявила экс-помощница Байдена
Экс-помощница Байдена Рид: народу США надоела русофобская политика Белого дома