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Народу США надоела русофобская политика, заявила экс-помощница Байдена

Народу США надоела русофобская политика, заявила экс-помощница Байдена - РИА Новости, 30.05.2023

Народу США надоела русофобская политика, заявила экс-помощница Байдена

Экс-помощница президента США Джо Байдена, писатель и публицист Тара Рид считает, что населению Штатов надоела русофобская политика Вашингтона. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T14:47

2023-05-30T14:47

2023-05-30T14:47

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Экс-помощница президента США Джо Байдена, писатель и публицист Тара Рид считает, что населению Штатов надоела русофобская политика Вашингтона. "Американскому народу очень надоело слушать про русофобию, и опросы показывают, что американцы не поддерживают эту опосредованную войну, которую ведут США и НАТО… В Вашингтоне проводятся демонстрации против войн, люди протестуют против всех тех средств, которые тратятся на оборонный бюджет", - сказала она в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня". Рид добавила, что из-за сложившейся ситуации "экономика находится в состоянии свободного падения в США". "Дороги разваливаются в США, инфраструктура разваливается, экономика в ужасном состоянии, инфляция скакнула на 40%, у нас рекордное количество бездомных в стране", - подчеркнула она. Она назвала "отождествлением зла" заявления американского сенатора-республиканца Линдси Грэма о том, что россияне "умирают" в результате "самой удачной" траты денег Вашингтона на помощь Киеву. "Это не отражает то, что представляют из себя американские люди, народ Америки. Нельзя продолжать эту риторику ненависти", - отметила Рид. Ранее Грэм во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что США "еще никогда не тратили деньги так удачно", поскольку в результате этих трат "умирают" россияне. Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний Грэма.

https://ria.ru/20230529/gosdolg-1874940655.html

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сша

вашингтон (штат)

киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, вашингтон (штат), киев, владимир зеленский, джо байден, линдси грэм, нато