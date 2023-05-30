Рейтинг@Mail.ru
Народу США надоела русофобская политика, заявила экс-помощница Байдена - РИА Новости, 30.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/ssha-1875079496.html
Народу США надоела русофобская политика, заявила экс-помощница Байдена
Народу США надоела русофобская политика, заявила экс-помощница Байдена - РИА Новости, 30.05.2023
Народу США надоела русофобская политика, заявила экс-помощница Байдена
Экс-помощница президента США Джо Байдена, писатель и публицист Тара Рид считает, что населению Штатов надоела русофобская политика Вашингтона. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:47
2023-05-30T14:47
в мире
сша
вашингтон (штат)
киев
владимир зеленский
джо байден
линдси грэм
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858972162_0:0:3010:1693_1920x0_80_0_0_992de584cfc02e7dcd5f50ef7ff2848d.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Экс-помощница президента США Джо Байдена, писатель и публицист Тара Рид считает, что населению Штатов надоела русофобская политика Вашингтона. "Американскому народу очень надоело слушать про русофобию, и опросы показывают, что американцы не поддерживают эту опосредованную войну, которую ведут США и НАТО… В Вашингтоне проводятся демонстрации против войн, люди протестуют против всех тех средств, которые тратятся на оборонный бюджет", - сказала она в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня". Рид добавила, что из-за сложившейся ситуации "экономика находится в состоянии свободного падения в США". "Дороги разваливаются в США, инфраструктура разваливается, экономика в ужасном состоянии, инфляция скакнула на 40%, у нас рекордное количество бездомных в стране", - подчеркнула она. Она назвала "отождествлением зла" заявления американского сенатора-республиканца Линдси Грэма о том, что россияне "умирают" в результате "самой удачной" траты денег Вашингтона на помощь Киеву. "Это не отражает то, что представляют из себя американские люди, народ Америки. Нельзя продолжать эту риторику ненависти", - отметила Рид. Ранее Грэм во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что США "еще никогда не тратили деньги так удачно", поскольку в результате этих трат "умирают" россияне. Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний Грэма.
https://ria.ru/20230529/gosdolg-1874940655.html
https://ria.ru/20230530/detal-1874956747.html
сша
вашингтон (штат)
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858972162_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_9e4112cdda9e1d227f460a85405e2212.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), киев, владимир зеленский, джо байден, линдси грэм, нато
В мире, США, Вашингтон (штат), Киев, Владимир Зеленский, Джо Байден, Линдси Грэм, НАТО
Народу США надоела русофобская политика, заявила экс-помощница Байдена

Экс-помощница Байдена Рид: народу США надоела русофобская политика Белого дома

© AP Photo / David GoldmanМужчина поправляет американский флаг на крыльце своего дома
Мужчина поправляет американский флаг на крыльце своего дома - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© AP Photo / David Goldman
Мужчина поправляет американский флаг на крыльце своего дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Экс-помощница президента США Джо Байдена, писатель и публицист Тара Рид считает, что населению Штатов надоела русофобская политика Вашингтона.
"Американскому народу очень надоело слушать про русофобию, и опросы показывают, что американцы не поддерживают эту опосредованную войну, которую ведут США и НАТО… В Вашингтоне проводятся демонстрации против войн, люди протестуют против всех тех средств, которые тратятся на оборонный бюджет", - сказала она в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Демократам дали указания по поддержке сделки по госдолгу США, пишут СМИ
29 мая, 22:53
Рид добавила, что из-за сложившейся ситуации "экономика находится в состоянии свободного падения в США". "Дороги разваливаются в США, инфраструктура разваливается, экономика в ужасном состоянии, инфляция скакнула на 40%, у нас рекордное количество бездомных в стране", - подчеркнула она.
Она назвала "отождествлением зла" заявления американского сенатора-республиканца Линдси Грэма о том, что россияне "умирают" в результате "самой удачной" траты денег Вашингтона на помощь Киеву. "Это не отражает то, что представляют из себя американские люди, народ Америки. Нельзя продолжать эту риторику ненависти", - отметила Рид.
Ранее Грэм во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что США "еще никогда не тратили деньги так удачно", поскольку в результате этих трат "умирают" россияне. Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний Грэма.
Cенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Пушков указал на "неприятную деталь", которую попытались скрыть в США
Вчера, 05:44
 
В миреСШАВашингтон (штат)КиевВладимир ЗеленскийДжо БайденЛиндси ГрэмНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала