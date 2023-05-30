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В городах США на выходных застрелили не менее 16 человек, пишут СМИ
В городах США на выходных застрелили не менее 16 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 30.05.2023
В городах США на выходных застрелили не менее 16 человек, пишут СМИ
Не менее 16 человек были застрелены в различных городах США на протяжении праздничных выходных по случаю Дня поминовения, который отмечается в стране в... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T01:05
2023-05-30T01:05
2023-05-30T01:05
в мире
сша
иллинойс
джо байден
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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Не менее 16 человек были застрелены в различных городах США на протяжении праздничных выходных по случаю Дня поминовения, который отмечается в стране в понедельник, а счет пострадавшим идет на десятки, сообщает NBC News. "Не менее 16 убиты, десятки ранены в случаях стрельбы в США на протяжении выходных ко Дню поминовения", - говорится в публикации. Случаи насилия с применением огнестрельного оружия происходили в спальных районах, на пляжах, в школах и жилых домах, вагонах метро, в ходе мотопробегов и других местах. Инциденты зафиксированы не менее чем в восьми штатах и территориях, включая штаты Иллинойс, Мэриленд, Аризона, Вашингтон, Нью-Мексико, Калифорния, Джорджия, а также в городе Вашингтон, округ Колумбия. Борьба с "эпидемией вооруженного насилия", как характеризует происходящее в стране президент США Джо Байден, является декларируемым приоритетом его администрации, однако значительных подвижек в этом процессе не происходит.
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в мире, сша, иллинойс, джо байден
В мире, США, Иллинойс, Джо Байден
В городах США на выходных застрелили не менее 16 человек, пишут СМИ
NBC: не менее 16 человек застрелены в городах США на праздничных выходных, десятки ранены