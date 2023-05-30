https://ria.ru/20230530/ssha-1874948411.html

В городах США на выходных застрелили не менее 16 человек, пишут СМИ

В городах США на выходных застрелили не менее 16 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 30.05.2023

В городах США на выходных застрелили не менее 16 человек, пишут СМИ

Не менее 16 человек были застрелены в различных городах США на протяжении праздничных выходных по случаю Дня поминовения, который отмечается в стране в... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T01:05

2023-05-30T01:05

2023-05-30T01:05

в мире

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иллинойс

джо байден

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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Не менее 16 человек были застрелены в различных городах США на протяжении праздничных выходных по случаю Дня поминовения, который отмечается в стране в понедельник, а счет пострадавшим идет на десятки, сообщает NBC News. "Не менее 16 убиты, десятки ранены в случаях стрельбы в США на протяжении выходных ко Дню поминовения", - говорится в публикации. Случаи насилия с применением огнестрельного оружия происходили в спальных районах, на пляжах, в школах и жилых домах, вагонах метро, в ходе мотопробегов и других местах. Инциденты зафиксированы не менее чем в восьми штатах и территориях, включая штаты Иллинойс, Мэриленд, Аризона, Вашингтон, Нью-Мексико, Калифорния, Джорджия, а также в городе Вашингтон, округ Колумбия. Борьба с "эпидемией вооруженного насилия", как характеризует происходящее в стране президент США Джо Байден, является декларируемым приоритетом его администрации, однако значительных подвижек в этом процессе не происходит.

https://ria.ru/20230528/ssha-1874630107.html

сша

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в мире, сша, иллинойс, джо байден