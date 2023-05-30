https://ria.ru/20230530/sputnik-1874953397.html
Источник: новый российский спутник будет вести разведку объектов ВСУ
Источник: новый российский спутник будет вести разведку объектов ВСУ - РИА Новости, 30.05.2023
Источник: новый российский спутник будет вести разведку объектов ВСУ
Новый российский радиолокационный спутник "Космос-2569" сможет проводить разведку украинских военных объектов до двух раз в сутки, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T03:36
2023-05-30T03:36
2023-05-30T03:39
космос - риа наука
украина
северная америка
нпо машиностроения
российская электроника
norad
безопасность
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Новый российский радиолокационный спутник "Космос-2569" сможет проводить разведку украинских военных объектов до двух раз в сутки, сообщил РИА Новости информированный источник. "Выведенный на орбиту в субботу новый радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" будет применяться для разведки украинских военных объектов. В среднем он будет проходить над Украиной два раза в сутки и способен снимать военные объекты в радиолокационном диапазоне с разрешением в один метр", — рассказал собеседник агентства.Он добавил, что, "независимо от времени суток и погоды, спутник позволит наблюдать, например, за сосредоточением войск противника, переброской техники или возведением новых фортификационных объектов". Согласно данным профильных космических порталов, "Кондор-ФКА" получил в системе NORAD (командование воздушно-космической обороны Северной Америки) кодовое обозначение — COSMOS-2569. Как сообщили ранее РИА Новости в Росэлектронике, на спутник установлен разработанный концерном "Вега" радиолокатор, который способен получать радиолокационные изображения поверхности Земли высокого разрешения. Он оснащен легкой зеркальной антенной зонтичного типа и обеспечивает наблюдение в полосе земной поверхности, параллельной трассе полета "Кондора". Разработчики подчеркнули, что "Кондор-ФКА" способен при любой погоде и в любое время суток получать детальные изображения поверхности разрешением до одного метра. Спутники серии "Кондор" разработаны в НПО машиностроения. В 2013 и 2014 годах состоялись запуски двух таких аппаратов предыдущего поколения.
https://ria.ru/20230527/sputnik-1874518083.html
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космос - риа наука, украина, северная америка, нпо машиностроения, российская электроника, norad, безопасность
Космос - РИА Наука, Украина, Северная Америка, НПО Машиностроения, Российская электроника, NORAD, Безопасность
Источник: новый российский спутник будет вести разведку объектов ВСУ
Новый российский спутник "Космос-2569" будет вести разведку военных объектов Украины