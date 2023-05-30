https://ria.ru/20230530/spetsoperatsiya-1875195291.html

Спецоперация, 30 мая: Киев атаковал Москву беспилотниками

Спецоперация, 30 мая: Киев атаковал Москву беспилотниками - РИА Новости, 30.05.2023

Спецоперация, 30 мая: Киев атаковал Москву беспилотниками

Украина утром во вторник предприняла террористическую атаку беспилотниками по Москве, сообщило Минобороны. Президент Владимир Путин заявил, что система ПВО при... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T21:52

2023-05-30T21:52

2023-05-30T21:53

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Украина утром во вторник предприняла террористическую атаку беспилотниками по Москве, сообщило Минобороны. Президент Владимир Путин заявил, что система ПВО при атаке сработала штатно. Атака беспилотников по МосквеУтром во вторник, по данным Минобороны РФ, Украина совершила атаку на Москву с помощью беспилотников. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Путин, говоря об атаке, заявил, что это террористическая деятельность. По его оценке, система ПВО при атаке беспилотников по Москве сработала штатно, удовлетворительно, хотя еще есть над чем работать. Удар России по штабу украинской разведкиПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаку беспилотников, заявил, что это - ответ киевского режима на эффективные удары РФ в воскресенье по одному из центров принятия решений. Президент Путин подтвердил, что два дня назад Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины. Российские Вооруженные силы наносят удары по территории Украины, но высокоточным оружием большой дальности именно по объектам военной инфраструктуры, либо по складам с боеприпасами. Центры принятия решенийВооруженные силы Российской Федерации нанесли групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России. Все назначенные объекты поражены.

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