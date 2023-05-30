https://ria.ru/20230530/spetsoperatsiya-1875170882.html
Жители Башкирии отправили в зону СВО три внедорожника
Жители Башкирии отправили в зону СВО три внедорожника - РИА Новости, 30.05.2023
Жители Башкирии отправили в зону СВО три внедорожника
Жители сел Салаватского района Башкирии отправили землякам, участвующим в спецоперации, три внедорожника, полные гуманитарной помощи, сообщил глава района Марс... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T19:02
2023-05-30T19:02
2023-05-30T19:43
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общество
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УФА, 30 мая – РИА Новости. Жители сел Салаватского района Башкирии отправили землякам, участвующим в спецоперации, три внедорожника, полные гуманитарной помощи, сообщил глава района Марс Кашапов в своем Telegram-канале. "Сегодня подготовили к отправке очередной гуманитарный конвой, который направится к нашим парням в зону СВО. В коробках бензопилы, шуруповерты, москитные сети, болгарки, средства личной гигиены, одежда и много других очень нужных вещей для наших защитников. А самое главное – два автомобиля УАЗ и Нива", - написал Кашапов.В районной мэрии РИА Новости рассказали, что к сбору гуманитарной помощи активно подключаются все жители. "А сельские бабушки и дедушки направляют коробки через сельсоветы, так как нет возможности самим приехать. Активно подключаются предприниматели: закупили два квадрокоптера с системой сброса груза. Активную работу также ведет союз ветеранов боевых действий Салаватского района", - сказал собеседник. Председатель союза ветеранов боевых действий района Рустам Хуснуллин рассказал РИА Новости, как сельчане собирали деньги на покупку необходимой бойцам техники. "Внедорожник Нива купили совместно все жители деревни Аркаулово, сами отремонтировали, положили колеса и все нужные запасные части к машине. Набили автомобиль разными другими посылками, от гостинцев до медикаментов. Один УАЗик купили парни из дорожной службы района, второй УАЗик – жители села Татарский Малояз. Они тоже полностью отремонтировали и обеспечили автомобиль необходимым", - сказал Хуснуллин.
https://ria.ru/20230412/pomosch-1870114852.html
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общество, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Общество, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Жители Башкирии отправили в зону СВО три внедорожника
Жители Салаватского района Башкирии отправили в зону СВО три внедорожника