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Волонтеры из Нижегородской области сплели маскировочные сети для СВО - РИА Новости, 30.05.2023
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Надежные люди
 
18:08 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/spetsoperatsiya-1875154667.html
Волонтеры из Нижегородской области сплели маскировочные сети для СВО
Волонтеры из Нижегородской области сплели маскировочные сети для СВО - РИА Новости, 30.05.2023
Волонтеры из Нижегородской области сплели маскировочные сети для СВО
Центр общения старшего поколения передал военкомату Воротынского района 10 метров маскировочных сетей для отправки в зону СВО, сообщает отделение Социального... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T18:08
2023-05-30T18:08
надежные люди
общество
нижегородская область
россия
донбасс
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Центр общения старшего поколения передал военкомату Воротынского района 10 метров маскировочных сетей для отправки в зону СВО, сообщает отделение Социального фонда РФ по Нижегородской области. Снаряжение для земляков-участников боевых действий своими руками изготовили активисты центра, действующего при региональном отделении Соцфонда, и сотрудники клиентской службы совместно с районной организацией инвалидов. "Как рассказали волонтеры, плетение маскировочной сети — дело несложное, но трудоемкое и кропотливое. Из нарезанных лоскутков специально подобранной ткани должно получиться легкое, износостойкое, быстросохнущее полотно. Почти все, кто присоединился к плетению сетей, делали это впервые", - говорится в сообщении. Кроме изготовления маскировочной сети, представители старшего поколения организовали очередной сбор гуманитарной помощи, в состав которой вошли консервированные продукты, средства личной гигиены, предметы первой необходимости. Все это также отправлено в Донбасс через Воротынский райвоенкомат. "Постоянная работа центра общения старшего поколения по поддержке военных помогает и им самим почувствовать причастность к общему делу. Как отмечают активисты, сделанное своими руками – лучший способ передать тепло домашнего очага и напомнить бойцам, что близкие, земляки гордятся ими, любят и поддерживают их", - подчеркивается в сообщении.
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общество, нижегородская область, россия, донбасс
Надежные люди, Общество, Нижегородская область, Россия, Донбасс
Волонтеры из Нижегородской области сплели маскировочные сети для СВО

Волонтеры из Нижегородской области сплели десять метров маскировочных сетей для СВО

© Фото : телеграм-канал вице-спикера заксобрания Ольги Борисовой Маскировочные сети
Маскировочные сети - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : телеграм-канал вице-спикера заксобрания Ольги Борисовой
Маскировочные сети. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Центр общения старшего поколения передал военкомату Воротынского района 10 метров маскировочных сетей для отправки в зону СВО, сообщает отделение Социального фонда РФ по Нижегородской области.
Снаряжение для земляков-участников боевых действий своими руками изготовили активисты центра, действующего при региональном отделении Соцфонда, и сотрудники клиентской службы совместно с районной организацией инвалидов.
"Как рассказали волонтеры, плетение маскировочной сети — дело несложное, но трудоемкое и кропотливое. Из нарезанных лоскутков специально подобранной ткани должно получиться легкое, износостойкое, быстросохнущее полотно. Почти все, кто присоединился к плетению сетей, делали это впервые", - говорится в сообщении.
Кроме изготовления маскировочной сети, представители старшего поколения организовали очередной сбор гуманитарной помощи, в состав которой вошли консервированные продукты, средства личной гигиены, предметы первой необходимости. Все это также отправлено в Донбасс через Воротынский райвоенкомат.
"Постоянная работа центра общения старшего поколения по поддержке военных помогает и им самим почувствовать причастность к общему делу. Как отмечают активисты, сделанное своими руками – лучший способ передать тепло домашнего очага и напомнить бойцам, что близкие, земляки гордятся ими, любят и поддерживают их", - подчеркивается в сообщении.
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