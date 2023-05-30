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Волонтеры из Нижегородской области сплели маскировочные сети для СВО

Волонтеры из Нижегородской области сплели маскировочные сети для СВО - РИА Новости, 30.05.2023

Волонтеры из Нижегородской области сплели маскировочные сети для СВО

Центр общения старшего поколения передал военкомату Воротынского района 10 метров маскировочных сетей для отправки в зону СВО, сообщает отделение Социального... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T18:08

2023-05-30T18:08

2023-05-30T18:08

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Центр общения старшего поколения передал военкомату Воротынского района 10 метров маскировочных сетей для отправки в зону СВО, сообщает отделение Социального фонда РФ по Нижегородской области. Снаряжение для земляков-участников боевых действий своими руками изготовили активисты центра, действующего при региональном отделении Соцфонда, и сотрудники клиентской службы совместно с районной организацией инвалидов. "Как рассказали волонтеры, плетение маскировочной сети — дело несложное, но трудоемкое и кропотливое. Из нарезанных лоскутков специально подобранной ткани должно получиться легкое, износостойкое, быстросохнущее полотно. Почти все, кто присоединился к плетению сетей, делали это впервые", - говорится в сообщении. Кроме изготовления маскировочной сети, представители старшего поколения организовали очередной сбор гуманитарной помощи, в состав которой вошли консервированные продукты, средства личной гигиены, предметы первой необходимости. Все это также отправлено в Донбасс через Воротынский райвоенкомат. "Постоянная работа центра общения старшего поколения по поддержке военных помогает и им самим почувствовать причастность к общему делу. Как отмечают активисты, сделанное своими руками – лучший способ передать тепло домашнего очага и напомнить бойцам, что близкие, земляки гордятся ими, любят и поддерживают их", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20230518/seti-1872662115.html

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общество, нижегородская область, россия, донбасс