https://ria.ru/20230530/spetsoperatsiya-1875089246.html

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял более 120 человек

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял более 120 человек - РИА Новости, 30.05.2023

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял более 120 человек

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 120 военнослужащих, сообщили во вторник в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T15:19

2023-05-30T15:19

2023-05-30T15:33

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 120 военнослужащих, сообщили во вторник в сводке Минобороны РФ. "На Купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. В районе населенного пункта Синьковка Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Кроме того, в районе населенного пункта Московка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, армейской авиацией и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Кузьмино Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики."Уничтожено более 85 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в министерстве.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)