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На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял более 120 человек
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял более 120 человек - РИА Новости, 30.05.2023
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял более 120 человек
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 120 военнослужащих, сообщили во вторник в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T15:19
2023-05-30T15:19
2023-05-30T15:33
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 120 военнослужащих, сообщили во вторник в сводке Минобороны РФ. "На Купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. В районе населенного пункта Синьковка Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Кроме того, в районе населенного пункта Московка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, армейской авиацией и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Кузьмино Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики."Уничтожено более 85 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в министерстве.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял более 120 человек
Минобороны: на Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял более 120 человек
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости.
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 120 военнослужащих, сообщили во вторник в сводке
Минобороны РФ.
"На Купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. В районе населенного пункта Синьковка Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Кроме того, в районе населенного пункта Московка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, армейской авиацией и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Кузьмино Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики.
"Уничтожено более 85 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в министерстве.