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Киев потерял 30 украинских военных на Херсонском направлении
Киев потерял 30 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 30.05.2023
Киев потерял 30 украинских военных на Херсонском направлении
Киев в результате огневого поражения от российских военнослужащих за сутки на херсонском направлении потерял до 30 военных, самоходку "Акация" и две гаубицы,... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T15:16
2023-05-30T15:16
2023-05-30T15:34
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Киев в результате огневого поражения от российских военнослужащих за сутки на херсонском направлении потерял до 30 военных, самоходку "Акация" и две гаубицы, заявили во вторник в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубицы Д-30 и "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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безопасность, в мире, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, В мире, Киев, Россия
Киев потерял 30 украинских военных на Херсонском направлении
Минобороны: Киев потерял 30 украинских военных на Херсонском направлении