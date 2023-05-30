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Киев потерял 30 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 30.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:16 30.05.2023 (обновлено: 15:34 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/spetsoperatsiya-1875088554.html
Киев потерял 30 украинских военных на Херсонском направлении
Киев потерял 30 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 30.05.2023
Киев потерял 30 украинских военных на Херсонском направлении
Киев в результате огневого поражения от российских военнослужащих за сутки на херсонском направлении потерял до 30 военных, самоходку "Акация" и две гаубицы,... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T15:16
2023-05-30T15:34
специальная военная операция на украине
безопасность
в мире
киев
россия
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Киев в результате огневого поражения от российских военнослужащих за сутки на херсонском направлении потерял до 30 военных, самоходку "Акация" и две гаубицы, заявили во вторник в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубицы Д-30 и "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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безопасность, в мире, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, В мире, Киев, Россия
Киев потерял 30 украинских военных на Херсонском направлении

Минобороны: Киев потерял 30 украинских военных на Херсонском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВС России в зоне СВО
ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Киев в результате огневого поражения от российских военнослужащих за сутки на херсонском направлении потерял до 30 военных, самоходку "Акация" и две гаубицы, заявили во вторник в Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубицы Д-30 и "Мста-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
29 мая, 16:13
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.05.2023Посмотреть
 
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