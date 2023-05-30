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"Солнцепек" поразил два опорных пункта ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 30.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 30.05.2023 (обновлено: 09:14 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/solntsepek-1874955455.html
"Солнцепек" поразил два опорных пункта ВСУ на Южно-Донецком направлении
"Солнцепек" поразил два опорных пункта ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 30.05.2023
"Солнцепек" поразил два опорных пункта ВСУ на Южно-Донецком направлении
Тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" поразили два опорных пункта украинских войск на Южно-Донецком направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T05:02
2023-05-30T09:14
специальная военная операция на украине
тос-1 «буратино»
безопасность
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" поразили два опорных пункта украинских войск на Южно-Донецком направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "В районе Великой Новоселки огнем артиллерии уничтожен склад боеприпасов противника, а экипажем тяжелых огнеметных систем ТОС-1 "Солнцепек" поражены два опорных пункта. Расчетами зенитно-ракетных комплексов "Тор" и "Стрела-10" уничтожены три беспилотных летательных аппарата "Фурия" и по одному — "Валькирия" и "Лелека", — отметил собеседник агентства. По его словам, также на Южно-Донецком направлении подразделения группировки "Восток" пресекли две попытки противника провести разведку боем. Артиллерия нанесла упреждающие удары по скоплениям боевиков в районах Времьевки и Великой Новоселки, уничтожив две боевые бронированные машины, грузовой автомобиль, пикап и живую силу. На Запорожском направлении расчеты зенитно-ракетных комплексов "Тор" и "Стрела-10" уничтожили два беспилотника "Валькирия" и два — "Лелека".
https://ria.ru/20230529/zrk-1874913092.html
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тос-1 «буратино», безопасность
Специальная военная операция на Украине, ТОС-1 «Буратино», Безопасность
"Солнцепек" поразил два опорных пункта ВСУ на Южно-Донецком направлении

Минобороны: Экипаж ТОС-1 "Солнцепек" поразил два опорных пункта ВСУ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПуск ракеты тяжелой огнеметной системой залпового огня ТОС-1А "Солнцепек"
Пуск ракеты тяжелой огнеметной системой залпового огня ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Пуск ракеты тяжелой огнеметной системой залпового огня ТОС-1А "Солнцепек". Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" поразили два опорных пункта украинских войск на Южно-Донецком направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"В районе Великой Новоселки огнем артиллерии уничтожен склад боеприпасов противника, а экипажем тяжелых огнеметных систем ТОС-1 "Солнцепек" поражены два опорных пункта. Расчетами зенитно-ракетных комплексов "Тор" и "Стрела-10" уничтожены три беспилотных летательных аппарата "Фурия" и по одному — "Валькирия" и "Лелека", — отметил собеседник агентства.
По его словам, также на Южно-Донецком направлении подразделения группировки "Восток" пресекли две попытки противника провести разведку боем. Артиллерия нанесла упреждающие удары по скоплениям боевиков в районах Времьевки и Великой Новоселки, уничтожив две боевые бронированные машины, грузовой автомобиль, пикап и живую силу.
На Запорожском направлении расчеты зенитно-ракетных комплексов "Тор" и "Стрела-10" уничтожили два беспилотника "Валькирия" и два — "Лелека".
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