https://ria.ru/20230530/sng-1875021912.html

Генсек СНГ заявил об активизации сотрудничества стран — членов Содружества

Генсек СНГ заявил об активизации сотрудничества стран — членов Содружества - РИА Новости, 30.05.2023

Генсек СНГ заявил об активизации сотрудничества стран — членов Содружества

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что страны Содружества принимают меры по активизации сотрудничества в рамках организации на фоне санкционного... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T11:36

2023-05-30T11:36

2023-05-30T11:36

россия

белоруссия

сергей лебедев

снг

евразийский экономический союз

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МИНСК, 30 мая – РИА Новости. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что страны Содружества принимают меры по активизации сотрудничества в рамках организации на фоне санкционного давления со стороны западных стран. "Очень актуальный вопрос – снятие ограничений во взаимной торговле… В условиях необоснованного санкционного давления, агрессивной политики западных государств, которые мало того что сами ограничивают торговлю, сокращают объем торговли с Россией, Беларусью, другими странами СНГ, (так еще - ред.) они заставляют другие государства это делать. Это нарушение всех правил, существовавших ранее в торговых отношениях на международной арене. Они пытаются весь мир подчинить себе и заставить остальные государства - Азии, Африки - сократить и ограничить торговые отношения с Россией и Беларусью", - сказал генсек журналистам во вторник в Минске. Он добавил, что на страны Центральной Азии тоже оказывается огромное давление по данному вопросу. "Эмиссары стран Запада, США и Евросоюза регулярно наведываются в страны СНГ и пытаются кнутом и пряником заставить их свернуть торговлю с Россией и Беларусью", - продолжил генсек. Лебедев отметил, что СНГ и ЕАЭС в последнее время тесно взаимодействуют, например, он и представители исполкома СНГ присутствовали на недавних евразийском экономическом форуме в Москве и заседании Высшего евразийского экономического совета. "Все главы государств (участвовавшие во встрече – ред.) выступают за то, чтобы в ближайшее время снять или, по крайней мере, снизить до минимума ограничения во взаимной торговле… Отрадно, что прозвучали слова о взаимной поддержке… На заседании Высшего евразийского экономического совета впервые присутствовал президент Азербайджана, который сказал журналистам о готовности к активизации отношений с ЕАЭС, более активному сотрудничеству. До вступления там далеко… Но страны СНГ, понимая сложность ситуации, предпринимают шаги, чтобы активизировать взаимную торговлю", - сказал Лебедев. Он подчеркнул, что результаты этого уже есть: объем взаимной торговли в рамках СНГ за последние годы увеличился практически на 30%, растут объемы взаимных инвестиций. "Мы будем предпринимать все шаги в рамках Содружества, чтобы увеличить объем сотрудничества, взаимных поставок, объем торговли, потому что это мера не только вынужденная, но и выгодная для всех нас", - констатировал Лебедев.

https://ria.ru/20230525/porazhenie-1873962179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, белоруссия, сергей лебедев, снг, евразийский экономический союз