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В России растет число пациентов с рассеянным склерозом - РИА Новости, 30.05.2023
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09:21 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/skleroz-1874975160.html
В России растет число пациентов с рассеянным склерозом
В России растет число пациентов с рассеянным склерозом - РИА Новости, 30.05.2023
В России растет число пациентов с рассеянным склерозом
Рост числа пациентов с рассеянным склерозом отмечается в России в последние годы, с 2020 года количество поставленных диагнозов выросло на 18%, заявил министр... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T09:21
2023-05-30T09:21
общество
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Рост числа пациентов с рассеянным склерозом отмечается в России в последние годы, с 2020 года количество поставленных диагнозов выросло на 18%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "В последние годы наблюдается рост числа пациентов с диагнозом рассеянный склероз: в 2022 году этот диагноз поставлен 6,8 тысячам россиян, что на 18% больше, чем в 2020 году. При этом число пациентов, состоящих на диспансерном учете, увеличилось на 6,5% по сравнению с 2020 годом", - говорится в приветствии Мурашко участникам Всероссийской онлайн-конференции "Рассеянный склероз". Министр отметил, что эффективная диагностика, квалифицированная помощь специалистов врачей-неврологов и осведомленность самих пациентов о способах борьбы с рассеянным склерозом помогает обрести контроль над заболеванием и на годы отсрочить инвалидность. Современные подходы в организации неврологической помощи позволяют снизить вероятность возникновения рассеянного склероза, а также рецидивов болезни и вернуть к активной жизни пациентов, страдающих тяжелыми формами, добавил Мурашко.
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общество, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
В России растет число пациентов с рассеянным склерозом

Глава Минздрава Мурашко: рост числа пациентов с рассеянным склерозом отмечается в России

© iStock.com / PortraПожилой мужчине на приеме у врача
Пожилой мужчине на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© iStock.com / Portra
Пожилой мужчине на приеме у врача. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Рост числа пациентов с рассеянным склерозом отмечается в России в последние годы, с 2020 года количество поставленных диагнозов выросло на 18%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«
"В последние годы наблюдается рост числа пациентов с диагнозом рассеянный склероз: в 2022 году этот диагноз поставлен 6,8 тысячам россиян, что на 18% больше, чем в 2020 году. При этом число пациентов, состоящих на диспансерном учете, увеличилось на 6,5% по сравнению с 2020 годом", - говорится в приветствии Мурашко участникам Всероссийской онлайн-конференции "Рассеянный склероз".
Министр отметил, что эффективная диагностика, квалифицированная помощь специалистов врачей-неврологов и осведомленность самих пациентов о способах борьбы с рассеянным склерозом помогает обрести контроль над заболеванием и на годы отсрочить инвалидность.
Современные подходы в организации неврологической помощи позволяют снизить вероятность возникновения рассеянного склероза, а также рецидивов болезни и вернуть к активной жизни пациентов, страдающих тяжелыми формами, добавил Мурашко.
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
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ОбществоРоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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