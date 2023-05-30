https://ria.ru/20230530/skleroz-1874975160.html

В России растет число пациентов с рассеянным склерозом

В России растет число пациентов с рассеянным склерозом - РИА Новости, 30.05.2023

В России растет число пациентов с рассеянным склерозом

Рост числа пациентов с рассеянным склерозом отмечается в России в последние годы, с 2020 года количество поставленных диагнозов выросло на 18%, заявил министр... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T09:21

2023-05-30T09:21

2023-05-30T09:21

общество

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Рост числа пациентов с рассеянным склерозом отмечается в России в последние годы, с 2020 года количество поставленных диагнозов выросло на 18%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "В последние годы наблюдается рост числа пациентов с диагнозом рассеянный склероз: в 2022 году этот диагноз поставлен 6,8 тысячам россиян, что на 18% больше, чем в 2020 году. При этом число пациентов, состоящих на диспансерном учете, увеличилось на 6,5% по сравнению с 2020 годом", - говорится в приветствии Мурашко участникам Всероссийской онлайн-конференции "Рассеянный склероз". Министр отметил, что эффективная диагностика, квалифицированная помощь специалистов врачей-неврологов и осведомленность самих пациентов о способах борьбы с рассеянным склерозом помогает обрести контроль над заболеванием и на годы отсрочить инвалидность. Современные подходы в организации неврологической помощи позволяют снизить вероятность возникновения рассеянного склероза, а также рецидивов болезни и вернуть к активной жизни пациентов, страдающих тяжелыми формами, добавил Мурашко.

https://ria.ru/20230415/preparat-1865508330.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)