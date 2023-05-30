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США создают "Армию свободной Сирии" для борьбы с Дамаском, заявил Небензя
США создают "Армию свободной Сирии" для борьбы с Дамаском, заявил Небензя - РИА Новости, 30.05.2023
США создают "Армию свободной Сирии" для борьбы с Дамаском, заявил Небензя
США создают "Армию свободной Сирии" в окрестностях Ракки, чтобы использовать боевиков против властей в Дамаске, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T19:57
2023-05-30T19:57
2023-05-30T19:59
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ООН, 30 мая – РИА Новости. США создают "Армию свободной Сирии" в окрестностях Ракки, чтобы использовать боевиков против властей в Дамаске, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Хотели бы вновь указать на деструктивную линию США , которым, видимо, уже недостаточно накачивать оружием созданные ими незаконные вооруженные формирования в Заевфратье и Ат-Танф. По нашим данным, Вашингтон приступил к созданию "Армии свободной Сирии" в окрестностях сирийской Ракки с участием представителей местных арабских племен, боевиков ИГИЛ* и других террористических организаций", - сказал Небензя.*Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, сша, россия, оон, василий небензя, дамаск (город), исламское государство, сирия
В мире, США, Россия, ООН, Василий Небензя, Дамаск (город), Исламское государство, Сирия
США создают "Армию свободной Сирии" для борьбы с Дамаском, заявил Небензя
Небензя: США создают "Армию свободной Сирии" в окрестностях Ракки для борьбы с Дамаском