https://ria.ru/20230530/siriya-1874985219.html

СВР обвинила США в подготовке терактов на территории Сирии

СВР обвинила США в подготовке терактов на территории Сирии - РИА Новости, 30.05.2023

СВР обвинила США в подготовке терактов на территории Сирии

США с помощью подручных боевиков готовят теракты в Сирии в местах массового скопления людей и против госучреждений, сообщило пресс-бюро Службой внешней разведки РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T09:42

2023-05-30T09:42

2023-05-30T09:54

сша

сирия

в мире

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

исламское государство

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. США с помощью подручных боевиков готовят теракты в Сирии в местах массового скопления людей и против госучреждений, сообщило пресс-бюро Службой внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина."В качестве привычного инструмента реализации своих подрывных замыслов в американских спецслужбах вновь намерены задействовать исламских экстремистов, именуемых теперь "умеренной оппозицией", - отмечается в сообщении.По данным СВР, "управление этой преступной деятельностью осуществляется с американской военной базы "Эт-Танф" у границ Сирии с Иорданией и Ираком". Там проходят подготовку десятки боевиков ИГИЛ*, ряды которых американцы регулярно пополняют, освобождая террористов из тюрем в оккупированной северо-восточной части Сирии, отмечает спецслужба. "В тренировочные лагеря грузовиками завозится стрелковое оружие, боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы", - говорится в сообщении."Впечатляет цинизм задач, которые американские кураторы ставят перед главарями банд. В числе приоритетных мишеней – места массового скопления людей, магазины и госучреждения", - отмечается в релизе.По данным СВР, "находящаяся в этой зоне группа сотрудников спецслужб США в режиме реального времени координирует вылазки подконтрольных Вашингтону боевиков, прежде всего в неспокойных южных провинциях Сувейда и Дераа". Также "под ударом террористов и стратегически важная трасса между городами Пальмира и Дейр-эз-Зор", добавили в службе.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230421/iran-1866856556.html

https://ria.ru/20230524/siriya-1873810375.html

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сша, сирия, в мире, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), исламское государство