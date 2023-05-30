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СВР обвинила США в подготовке терактов на территории Сирии - РИА Новости, 30.05.2023
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09:42 30.05.2023 (обновлено: 09:54 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/siriya-1874985219.html
СВР обвинила США в подготовке терактов на территории Сирии
СВР обвинила США в подготовке терактов на территории Сирии - РИА Новости, 30.05.2023
СВР обвинила США в подготовке терактов на территории Сирии
США с помощью подручных боевиков готовят теракты в Сирии в местах массового скопления людей и против госучреждений, сообщило пресс-бюро Службой внешней разведки РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T09:42
2023-05-30T09:54
сша
сирия
в мире
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
исламское государство
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. США с помощью подручных боевиков готовят теракты в Сирии в местах массового скопления людей и против госучреждений, сообщило пресс-бюро Службой внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина."В качестве привычного инструмента реализации своих подрывных замыслов в американских спецслужбах вновь намерены задействовать исламских экстремистов, именуемых теперь "умеренной оппозицией", - отмечается в сообщении.По данным СВР, "управление этой преступной деятельностью осуществляется с американской военной базы "Эт-Танф" у границ Сирии с Иорданией и Ираком". Там проходят подготовку десятки боевиков ИГИЛ*, ряды которых американцы регулярно пополняют, освобождая террористов из тюрем в оккупированной северо-восточной части Сирии, отмечает спецслужба. "В тренировочные лагеря грузовиками завозится стрелковое оружие, боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы", - говорится в сообщении."Впечатляет цинизм задач, которые американские кураторы ставят перед главарями банд. В числе приоритетных мишеней – места массового скопления людей, магазины и госучреждения", - отмечается в релизе.По данным СВР, "находящаяся в этой зоне группа сотрудников спецслужб США в режиме реального времени координирует вылазки подконтрольных Вашингтону боевиков, прежде всего в неспокойных южных провинциях Сувейда и Дераа". Также "под ударом террористов и стратегически важная трасса между городами Пальмира и Дейр-эз-Зор", добавили в службе.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230421/iran-1866856556.html
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сша, сирия, в мире, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), исламское государство
США, Сирия, В мире, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Исламское государство
СВР обвинила США в подготовке терактов на территории Сирии

СВР: США готовят террористические атаки на места массового скопления людей в Сирии

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. William HowardАмериканские военные в Сирии
Американские военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. William Howard
Американские военные в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. США с помощью подручных боевиков готовят теракты в Сирии в местах массового скопления людей и против госучреждений, сообщило пресс-бюро Службой внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина.
«
"В качестве привычного инструмента реализации своих подрывных замыслов в американских спецслужбах вновь намерены задействовать исламских экстремистов, именуемых теперь "умеренной оппозицией", - отмечается в сообщении.
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По данным СВР, "управление этой преступной деятельностью осуществляется с американской военной базы "Эт-Танф" у границ Сирии с Иорданией и Ираком". Там проходят подготовку десятки боевиков ИГИЛ*, ряды которых американцы регулярно пополняют, освобождая террористов из тюрем в оккупированной северо-восточной части Сирии, отмечает спецслужба. "В тренировочные лагеря грузовиками завозится стрелковое оружие, боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы", - говорится в сообщении.
«
"Впечатляет цинизм задач, которые американские кураторы ставят перед главарями банд. В числе приоритетных мишеней – места массового скопления людей, магазины и госучреждения", - отмечается в релизе.
По данным СВР, "находящаяся в этой зоне группа сотрудников спецслужб США в режиме реального времени координирует вылазки подконтрольных Вашингтону боевиков, прежде всего в неспокойных южных провинциях Сувейда и Дераа". Также "под ударом террористов и стратегически важная трасса между городами Пальмира и Дейр-эз-Зор", добавили в службе.
*Запрещенная в России террористическая организация
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
США готовят боевиков в Сирии к терактам в России, заявил Нарышкин
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СШАСирияВ миреСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Исламское государство
 
 
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