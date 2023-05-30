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В России возросла заболеваемость сифилисом, заявил специалист Минздрава - РИА Новости, 30.05.2023
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11:44 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/sifilis-1875023238.html
В России возросла заболеваемость сифилисом, заявил специалист Минздрава
В России возросла заболеваемость сифилисом, заявил специалист Минздрава - РИА Новости, 30.05.2023
В России возросла заболеваемость сифилисом, заявил специалист Минздрава
Заболеваемость сифилисом значительно возросла в РФ за последние годы, это связано с миграционными потоками, заявил главный внештатный специалист Минздрава... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T11:44
2023-05-30T11:44
общество
россия
владимир чуланов
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Заболеваемость сифилисом значительно возросла в РФ за последние годы, это связано с миграционными потоками, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниями Владимир Чуланов. "Если мы с вами говорим об инфекциях заболевания половым путем, то нужно отметить, что за последние годы значительно возросла заболеваемость сифилисом, и в основном это связано с миграционными потоками", - сказал Чуланов на конференции "Инфекционные болезни – актуальные проблемы, лечение и профилактика". По его словам, важной задачей на 2023 год является обеспечение качественного учета случаев инфекций, передаваемых половых путем.
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общество, россия, владимир чуланов, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Владимир Чуланов, Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
В России возросла заболеваемость сифилисом, заявил специалист Минздрава

Специалист Минздрава Чуланов связал рост заболеваемости сифилисом с миграционными потоками

© РИА Новости / Александр КряжевЛаборатория исследования крови
Лаборатория исследования крови - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Лаборатория исследования крови. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Заболеваемость сифилисом значительно возросла в РФ за последние годы, это связано с миграционными потоками, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниями Владимир Чуланов.
"Если мы с вами говорим об инфекциях заболевания половым путем, то нужно отметить, что за последние годы значительно возросла заболеваемость сифилисом, и в основном это связано с миграционными потоками", - сказал Чуланов на конференции "Инфекционные болезни – актуальные проблемы, лечение и профилактика".
По его словам, важной задачей на 2023 год является обеспечение качественного учета случаев инфекций, передаваемых половых путем.
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ОбществоРоссияВладимир ЧулановЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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