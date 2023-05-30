https://ria.ru/20230530/shtraf-1875144373.html

Комиссия МГД поддержала проект о повышении штрафов за безбилетный проезд

Комиссия МГД поддержала проект о повышении штрафов за безбилетный проезд - РИА Новости, 30.05.2023

Комиссия МГД поддержала проект о повышении штрафов за безбилетный проезд

Комиссия Московской городской думы по городскому хозяйству и жилищной политике поддержала законопроект, которые увеличивает штраф за безбилетный проезд и проезд РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T17:34

2023-05-30T17:34

2023-05-30T17:34

общество

московская городская дума

мосгордума

россия

общественный транспорт

москва

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Комиссия Московской городской думы по городскому хозяйству и жилищной политике поддержала законопроект, которые увеличивает штраф за безбилетный проезд и проезд по чужой льготной карте в московском общественном транспорте до 2 тысяч и 4 тысяч соответственно. Законопроектом подразумевается повышение штрафа для физических лиц за безбилетный проезд с 1 тысячи до 2 тысяч рублей, а за проезд по чужой льготной персонифицированной проездной карте с 2,5 тысяч до 4 тысяч. Кроме того, предлагается исключить статью про штрафы водителям за невыдачу проездных билетов пассажирам. Данная статья утратила свою силу еще в 2020 году, когда продажа проездных билетов в наземном транспорте была ограничена. По результатам заседания, комиссия рекомендовала Мосгордуме принять данный проект закона в первом чтении и при отсутствии поправок в целом.

https://ria.ru/20230515/nakhodki-1871798671.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, московская городская дума, мосгордума, россия, общественный транспорт, москва