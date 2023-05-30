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Комиссия МГД поддержала проект о повышении штрафов за безбилетный проезд - РИА Новости, 30.05.2023
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17:34 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/shtraf-1875144373.html
Комиссия МГД поддержала проект о повышении штрафов за безбилетный проезд
Комиссия МГД поддержала проект о повышении штрафов за безбилетный проезд - РИА Новости, 30.05.2023
Комиссия МГД поддержала проект о повышении штрафов за безбилетный проезд
Комиссия Московской городской думы по городскому хозяйству и жилищной политике поддержала законопроект, которые увеличивает штраф за безбилетный проезд и проезд РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T17:34
2023-05-30T17:34
общество
московская городская дума
мосгордума
россия
общественный транспорт
москва
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Комиссия Московской городской думы по городскому хозяйству и жилищной политике поддержала законопроект, которые увеличивает штраф за безбилетный проезд и проезд по чужой льготной карте в московском общественном транспорте до 2 тысяч и 4 тысяч соответственно. Законопроектом подразумевается повышение штрафа для физических лиц за безбилетный проезд с 1 тысячи до 2 тысяч рублей, а за проезд по чужой льготной персонифицированной проездной карте с 2,5 тысяч до 4 тысяч. Кроме того, предлагается исключить статью про штрафы водителям за невыдачу проездных билетов пассажирам. Данная статья утратила свою силу еще в 2020 году, когда продажа проездных билетов в наземном транспорте была ограничена. По результатам заседания, комиссия рекомендовала Мосгордуме принять данный проект закона в первом чтении и при отсутствии поправок в целом.
https://ria.ru/20230515/nakhodki-1871798671.html
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общество, московская городская дума, мосгордума, россия, общественный транспорт, москва
Общество, Московская городская дума, Мосгордума, Россия, Общественный транспорт, Москва
Комиссия МГД поддержала проект о повышении штрафов за безбилетный проезд

Комиссия Мосгордумы поддержала законопроект о повышении штрафов за безбилетный проезд

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЭлектробус
Электробус - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Комиссия Московской городской думы по городскому хозяйству и жилищной политике поддержала законопроект, которые увеличивает штраф за безбилетный проезд и проезд по чужой льготной карте в московском общественном транспорте до 2 тысяч и 4 тысяч соответственно.
Законопроектом подразумевается повышение штрафа для физических лиц за безбилетный проезд с 1 тысячи до 2 тысяч рублей, а за проезд по чужой льготной персонифицированной проездной карте с 2,5 тысяч до 4 тысяч.
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Кроме того, предлагается исключить статью про штрафы водителям за невыдачу проездных билетов пассажирам.
Данная статья утратила свою силу еще в 2020 году, когда продажа проездных билетов в наземном транспорте была ограничена.
По результатам заседания, комиссия рекомендовала Мосгордуме принять данный проект закона в первом чтении и при отсутствии поправок в целом.
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