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Россиян начали штрафовать за бело-сине-белый флаг - РИА Новости, 30.05.2023
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16:32 30.05.2023 (обновлено: 17:55 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/shtraf-1875119205.html
Россиян начали штрафовать за бело-сине-белый флаг
Россиян начали штрафовать за бело-сине-белый флаг - РИА Новости, 30.05.2023
Россиян начали штрафовать за бело-сине-белый флаг
В России запретили бело-сине-белый флаг как символ запрещенного украинского "Легиона "Свобода России"* и назначили первый штраф за его демонстрацию, следует из... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T16:32
2023-05-30T17:55
москва
россия
происшествия
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В России запретили бело-сине-белый флаг как символ запрещенного украинского "Легиона "Свобода России"* и назначили первый штраф за его демонстрацию, следует из решения Зеленоградского суда Москвы. О запрете флага стало известно после того, как жительницу столицы оштрафовали за публичный показ его изображения. Женщину признали виновной по статье: "Публичная демонстрация символики террористической организации"."Она демонстрировала проходящим мимо пешеходам и гражданам в проезжающих автомашинах на государственном регистрационном знаке символику в виде флага с цветами белый-синий-белый, являющегося официальным символом украинской организации "Легион "Свобода России", — сообщили в суде.По словам самой обвиняемой, красный цвет на флаге страны на ее номере мог затереться или выцвести на солнце. При этом ее муж, допрошенный как свидетель, заподозрил в случившемся провокацию: он допустил, что красный цвет закрасил кто-то посторонний, пока машина была припаркована. В итоге москвичку оштрафовали на две тысячи рублей и конфисковал знаки. Кроме того, суд дополнительно оштрафовал ее еще на 2,5 тысячи рублей за невыполнение требования полицейского. Во время опроса она сначала спокойно общалась с сотрудником ДПС. Когда на место прибыли его коллеги, она, по собственным словам, испугалась давления, закрылась в машине и позвонила мужу. Ранее некоторые Telegram-каналы уже писали о двух случаях, когда в Москве выписывали штрафы за бело-сине-белый флаг на номерах машины. Идет ли речь в решении Зеленоградского суда об одном из этих инцидентов, неясно. При этом источник РИА Новости тогда предоставил фото номеров одной из оштрафованных автомобилисток, на котором было видно, что красный цвет российского триколора намеренно замазан белой краской. Бело-сине-белый флаг используют, помимо "Легиона "Свобода России", также организация "Съезд народных депутатов"**, руководители которой отрицают территориальную целостность России.* Запрещенная в России экстремистская организация.** Деятельность организации признана нежелательной в России.
https://ria.ru/20230529/gosizmena-1874879923.html
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москва, россия, происшествия
Москва, Россия, Происшествия
Россиян начали штрафовать за бело-сине-белый флаг

Зеленоградский суд Москвы вынес первый штраф за демонстрацию бело-сине-белого флага

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСудейский молоток
Судейский молоток - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Судейский молоток. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В России запретили бело-сине-белый флаг как символ запрещенного украинского "Легиона "Свобода России"* и назначили первый штраф за его демонстрацию, следует из решения Зеленоградского суда Москвы.
О запрете флага стало известно после того, как жительницу столицы оштрафовали за публичный показ его изображения. Женщину признали виновной по статье: "Публичная демонстрация символики террористической организации".
"Она демонстрировала проходящим мимо пешеходам и гражданам в проезжающих автомашинах на государственном регистрационном знаке символику в виде флага с цветами белый-синий-белый, являющегося официальным символом украинской организации "Легион "Свобода России", — сообщили в суде.
По словам самой обвиняемой, красный цвет на флаге страны на ее номере мог затереться или выцвести на солнце. При этом ее муж, допрошенный как свидетель, заподозрил в случившемся провокацию: он допустил, что красный цвет закрасил кто-то посторонний, пока машина была припаркована.
Житель Крыма Альберт Круглов на заседании Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону. 29 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Житель Крыма признал в суде вину в приготовлении к госизмене
29 мая, 16:36
В итоге москвичку оштрафовали на две тысячи рублей и конфисковал знаки. Кроме того, суд дополнительно оштрафовал ее еще на 2,5 тысячи рублей за невыполнение требования полицейского. Во время опроса она сначала спокойно общалась с сотрудником ДПС. Когда на место прибыли его коллеги, она, по собственным словам, испугалась давления, закрылась в машине и позвонила мужу.
Ранее некоторые Telegram-каналы уже писали о двух случаях, когда в Москве выписывали штрафы за бело-сине-белый флаг на номерах машины. Идет ли речь в решении Зеленоградского суда об одном из этих инцидентов, неясно.
При этом источник РИА Новости тогда предоставил фото номеров одной из оштрафованных автомобилисток, на котором было видно, что красный цвет российского триколора намеренно замазан белой краской.
Бело-сине-белый флаг используют, помимо "Легиона "Свобода России", также организация "Съезд народных депутатов"**, руководители которой отрицают территориальную целостность России.
Репер Дмитрий Бамберг (SCHOKK) - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
Рэпер Бамберг сообщил, что его обвинили в экстремизме из-за флага России
21 мая, 23:09
* Запрещенная в России экстремистская организация.
** Деятельность организации признана нежелательной в России.
 
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