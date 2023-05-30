https://ria.ru/20230530/shourum-1875068118.html
Шестой шоурум с российской продукцией АПК открылся в Саудовской Аравии
Шестой шоурум с российской продукцией АПК открылся в Саудовской Аравии - РИА Новости, 30.05.2023
Шестой шоурум с российской продукцией АПК открылся в Саудовской Аравии
Торжественное открытие шестого демонстрационно-дегустационного павильона с российской агропродукцией Good Food Russia состоялось 30 мая в Эр-Рияде, сообщает... РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T14:18
2023-05-30T14:18
2023-05-30T14:18
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
саудовская аравия
россия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Торжественное открытие шестого демонстрационно-дегустационного павильона с российской агропродукцией Good Food Russia состоялось 30 мая в Эр-Рияде, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."В нем представлены самые лучшие и самые качественные продукты питания Made in Russia, в том числе конфеты, подсолнечное масло, крупы, макароны и прохладительные напитки. Всего в нем уже размещено 199 видов продукции от 19 российских экспортеров", - говорится в сообщении."Павильон в Эр-Рияде стал шестым шоу-румом, которые Российский экспортный центр открывает за рубежом. Они уже работают в Китае, Вьетнаме, Египте, ОАЭ и Турции. Такие павильоны не только помогают покупателям найти поставщиков качественной продукции, но и регулярно проводят дегустации, маркетинговые акции в крупнейших торговых сетях и многое другое", - отмечают в РЭЦ."Российская агропродукция востребована на рынках Ближнего Востока, в том числе ее любят и покупают в Саудовской Аравии. Теперь у наших экспортеров появились дополнительные опции по продвижению товаров через шоурумы, а у покупателей - возможность познакомиться с качественной и конкурентоспособной продукцией, произведенной в России. Я уверен, что скоро наша трехцветная "птичка" Made in Russia поселится в каждом доме", - заявил на церемонии открытия павильона вице-президент РЭЦ Алексей Солодов."Сегодня мы рады объявить об открытии шестого демонстрационно-дегустационного павильона в Эр-Рияде в рамках совместной программы продвижения Минсельхоза и Российского экспортного центра. Рынок Саудовской Аравии является одним из приоритетных для наращивания поставок российской продукции АПК. Торговля между нашими странами демонстрирует позитивную динамику. Уверен, что российский павильон станет центром маркетинговой и деловой активности, а также эффективной площадкой для коммуникации представителей бизнеса наших стран", - отметил советник главы Минсельхоза РФ Андрей Сухарев.Российский экспортный центр и Фонд "Росконгресс" реализуют программу "Сделано в России", куда входит система добровольной сертификации "Сделано в России" и поддержка национального бренда Made in Russia.
https://ria.ru/20230529/biznes-missiya-1874809504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), саудовская аравия, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Саудовская Аравия, Россия