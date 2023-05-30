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Генсек ШОС заявил о стремлении стран-членов к повышению уровня жизни - РИА Новости, 30.05.2023
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06:28 30.05.2023 (обновлено: 06:29 30.05.2023)
https://ria.ru/20230530/shos-1874958162.html
Генсек ШОС заявил о стремлении стран-членов к повышению уровня жизни
Генсек ШОС заявил о стремлении стран-членов к повышению уровня жизни - РИА Новости, 30.05.2023
Генсек ШОС заявил о стремлении стран-членов к повышению уровня жизни
Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) углубляют взаимодействие для повышения уровня жизни жителей и разделяют мнение в вопросах необходимости РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T06:28
2023-05-30T06:29
в мире
китай
пекин
шэньси
чжан мин
шос
оон
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ЯНЛИН (Китай), 30 мая - РИА Новости. Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) углубляют взаимодействие для повышения уровня жизни жителей и разделяют мнение в вопросах необходимости сокращения бедности, заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. "Государства-члены ШОС разделяют общее понимание и выступают за ориентированную на народ философию развития, углубляют сотрудничество по повышению благосостояния и уровня жизни людей на пространстве ШОС", - сказал генсек организации на форуме по сокращению бедности и устойчивому развитию. Он отметил, что как генсек ШОС, во время визитов в государства-члены часто слышит их общие голоса в отношении действий в направлении ликвидации бедности и улучшения условий жизни народов. Китайский комитет ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству действует и предлагает конкретные меры в вопросе бедности и платформу для сотрудничества в этой области. Генсек организации выразил уверенность, что проходящий на этой неделе форум ШОС поможет понять достижения стран-членов ШОС в борьбе с бедностью и поделиться своими знаниями, а итоги встречи в рамках форума как можно скорее воплотятся в действия. ШОС готова предоставлять членам хорошую платформу для укрепления сотрудничества в этой области, добавил он. Председатель комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Шэнь Юэюэ в ходе выступления сделала акцент на том, что Китай "одержал полную победу в борьбе с бедностью и успешно уничтожил абсолютную бедность", а в Пекине готовы поделиться опытом в сфере сокращения бедности, проводить необходимые мероприятия и расширять каналы связи. Кроме того, Чжан Мин заявил о необходимости продолжения развития кооперации в вопросе сельского хозяйства и его модернизации. По его мнению, только научно-техническое сотрудничество может прекрасно реализовать имеющиеся в странах сельскохозяйственные возможности и превратить огромный потенциал в производственную силу, приносящую пользу всему миру. Генсек отметил, что ШОС также развивает связи в этой сфере с другими международными организациями, а две недели назад секретариат ШОС и секретариат Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) провели успешные мероприятия, на которых эксперты обменялись мнениями о развитии ситуации и внедрении инклюзивных методов в области сельскохозяйственных инноваций. Форум ШОС по сокращению бедности и устойчивому развитию проходит в китайской провинции Шэньси с 29 мая. Одними из основных тем форума являются обмен мнениями ради обогащения, сотрудничество во имя общего выигрыша - содействия сокращению бедности и устойчивому развитию сельских регионов в странах ШОС.
https://ria.ru/20230523/shos-1873531265.html
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в мире, китай, пекин, шэньси, чжан мин, шос, оон
В мире, Китай, Пекин, Шэньси, Чжан Мин, ШОС, ООН
Генсек ШОС заявил о стремлении стран-членов к повышению уровня жизни

Генсек Мин: Члены ШОС углубляют сотрудничество для повышения уровня жизни народов

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ШОС Чжан Мин
Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин
© Пресс-служба МИД РФ
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Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. Архивное фото
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ЯНЛИН (Китай), 30 мая - РИА Новости. Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) углубляют взаимодействие для повышения уровня жизни жителей и разделяют мнение в вопросах необходимости сокращения бедности, заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.
«
"Государства-члены ШОС разделяют общее понимание и выступают за ориентированную на народ философию развития, углубляют сотрудничество по повышению благосостояния и уровня жизни людей на пространстве ШОС", - сказал генсек организации на форуме по сокращению бедности и устойчивому развитию.
Он отметил, что как генсек ШОС, во время визитов в государства-члены часто слышит их общие голоса в отношении действий в направлении ликвидации бедности и улучшения условий жизни народов. Китайский комитет ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству действует и предлагает конкретные меры в вопросе бедности и платформу для сотрудничества в этой области.
Генсек организации выразил уверенность, что проходящий на этой неделе форум ШОС поможет понять достижения стран-членов ШОС в борьбе с бедностью и поделиться своими знаниями, а итоги встречи в рамках форума как можно скорее воплотятся в действия. ШОС готова предоставлять членам хорошую платформу для укрепления сотрудничества в этой области, добавил он.
Председатель комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Шэнь Юэюэ в ходе выступления сделала акцент на том, что Китай "одержал полную победу в борьбе с бедностью и успешно уничтожил абсолютную бедность", а в Пекине готовы поделиться опытом в сфере сокращения бедности, проводить необходимые мероприятия и расширять каналы связи.
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Кроме того, Чжан Мин заявил о необходимости продолжения развития кооперации в вопросе сельского хозяйства и его модернизации. По его мнению, только научно-техническое сотрудничество может прекрасно реализовать имеющиеся в странах сельскохозяйственные возможности и превратить огромный потенциал в производственную силу, приносящую пользу всему миру. Генсек отметил, что ШОС также развивает связи в этой сфере с другими международными организациями, а две недели назад секретариат ШОС и секретариат Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) провели успешные мероприятия, на которых эксперты обменялись мнениями о развитии ситуации и внедрении инклюзивных методов в области сельскохозяйственных инноваций.
Форум ШОС по сокращению бедности и устойчивому развитию проходит в китайской провинции Шэньси с 29 мая. Одними из основных тем форума являются обмен мнениями ради обогащения, сотрудничество во имя общего выигрыша - содействия сокращению бедности и устойчивому развитию сельских регионов в странах ШОС.
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