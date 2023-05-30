https://ria.ru/20230530/shos-1874958162.html

Генсек ШОС заявил о стремлении стран-членов к повышению уровня жизни

Генсек ШОС заявил о стремлении стран-членов к повышению уровня жизни - РИА Новости, 30.05.2023

Генсек ШОС заявил о стремлении стран-членов к повышению уровня жизни

Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) углубляют взаимодействие для повышения уровня жизни жителей и разделяют мнение в вопросах необходимости РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T06:28

2023-05-30T06:28

2023-05-30T06:29

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ЯНЛИН (Китай), 30 мая - РИА Новости. Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) углубляют взаимодействие для повышения уровня жизни жителей и разделяют мнение в вопросах необходимости сокращения бедности, заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. "Государства-члены ШОС разделяют общее понимание и выступают за ориентированную на народ философию развития, углубляют сотрудничество по повышению благосостояния и уровня жизни людей на пространстве ШОС", - сказал генсек организации на форуме по сокращению бедности и устойчивому развитию. Он отметил, что как генсек ШОС, во время визитов в государства-члены часто слышит их общие голоса в отношении действий в направлении ликвидации бедности и улучшения условий жизни народов. Китайский комитет ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству действует и предлагает конкретные меры в вопросе бедности и платформу для сотрудничества в этой области. Генсек организации выразил уверенность, что проходящий на этой неделе форум ШОС поможет понять достижения стран-членов ШОС в борьбе с бедностью и поделиться своими знаниями, а итоги встречи в рамках форума как можно скорее воплотятся в действия. ШОС готова предоставлять членам хорошую платформу для укрепления сотрудничества в этой области, добавил он. Председатель комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Шэнь Юэюэ в ходе выступления сделала акцент на том, что Китай "одержал полную победу в борьбе с бедностью и успешно уничтожил абсолютную бедность", а в Пекине готовы поделиться опытом в сфере сокращения бедности, проводить необходимые мероприятия и расширять каналы связи. Кроме того, Чжан Мин заявил о необходимости продолжения развития кооперации в вопросе сельского хозяйства и его модернизации. По его мнению, только научно-техническое сотрудничество может прекрасно реализовать имеющиеся в странах сельскохозяйственные возможности и превратить огромный потенциал в производственную силу, приносящую пользу всему миру. Генсек отметил, что ШОС также развивает связи в этой сфере с другими международными организациями, а две недели назад секретариат ШОС и секретариат Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) провели успешные мероприятия, на которых эксперты обменялись мнениями о развитии ситуации и внедрении инклюзивных методов в области сельскохозяйственных инноваций. Форум ШОС по сокращению бедности и устойчивому развитию проходит в китайской провинции Шэньси с 29 мая. Одними из основных тем форума являются обмен мнениями ради обогащения, сотрудничество во имя общего выигрыша - содействия сокращению бедности и устойчивому развитию сельских регионов в странах ШОС.

https://ria.ru/20230523/shos-1873531265.html

https://ria.ru/20230525/sanktsii-1874125355.html

китай

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в мире, китай, пекин, шэньси, чжан мин, шос, оон