https://ria.ru/20230530/shor-1875171872.html

Молдавский оппозиционер Шор назвал санкции ЕС наградой

Молдавский оппозиционер Шор назвал санкции ЕС наградой - РИА Новости, 30.05.2023

Молдавский оппозиционер Шор назвал санкции ЕС наградой

Оппозиционный молдавский политик Илан Шор расценил санкции Евросоюза, как награду за правильные действия. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T19:07

2023-05-30T19:07

2023-05-30T20:33

в мире

евросоюз

молдавия

илан шор

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кишинев

дорин речан

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КИШИНЕВ, 30 мая – РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор расценил санкции Евросоюза, как награду за правильные действия.Ранее во вторник Евросоюз ввел санкции против ряда оппозиционных политиков за дестабилизацию ситуации в Молдавии, в их числе оказался также лидер партии "Шор". Президент страны Майя Санду приветствовала решение Брюсселя, заявив, что эти люди "ставят под угрозу развитие Молдавии и работают на Кремль"."Эти санкции я расцениваю, как награду. Они свидетельствуют о том, что я не нахожусь на поводке у Запада, как президент Майя Санду. В отличие от нее, премьера Дорина Речана и других представителей этого режима, я не служу иностранным спецслужбам. Поэтому санкции Евросоюза против меня – это реакция на мои неоднократные требования приостановить любые интеграционные процессы Молдавии в Европу", - сказал Шор в эксклюзивном комментарии РИА Новости.Политик убежден, что "сегодняшняя евроинтеграция ведет молдаван к банкротству", а также к разрыву отношений с Россией и с СНГ."Из-за того, что европейцы заставили Санду поссориться с Россией, сегодня жители Молдавии вынуждены покупать газ и электроэнергию по сумасшедшим ценам. Резко подорожали продовольственные товары, услуги, а качество жизни ухудшилось. Такая евроинтеграция ведет молдаван к банкротству, поэтому я и требую немедленно приостановить любые интеграционные процессы. Молдавия - нейтральное государство и должна себя вести соответственно тому, что написано в ее Конституции", - отметил Шор.Сам политик находится за пределами Молдавии в связи, как он считает, с политическим преследованием. В июне 2017 года он был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы по обвинению в банковских махинациях. Шор опротестовал этот приговор, ему запретили покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава политической партии "Шор" стал депутатом, а затем покинул страну, после чего его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с отъездом политика, он объявлен в международный розыск. Несмотря на это, во время досрочных парламентских выборов в июле 2021 года Шор снова стал депутатом и вернул иммунитет. Но в конце мая того же года по инициативе генпрокуратуры Шор снова лишили иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.Партия "Шор" проводит бессрочную акцию протеста в Кишиневе с осени прошлого года. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20230520/moldaviya-1872931389.html

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в мире, евросоюз, молдавия, илан шор, майя санду, россия, кишинев, дорин речан, снг