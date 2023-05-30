https://ria.ru/20230530/shor-1875145834.html
Евросоюз ввел санкции против молдавского политика Шора
Евросоюз ввел санкции против молдавского политика Шора - РИА Новости, 30.05.2023
Евросоюз ввел санкции против молдавского политика Шора
Евросоюз ввел санкции против ряда оппозиционных политиков за дестабилизацию ситуации в Молдавии, говорится в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T17:40
2023-05-30T17:40
2023-05-30T18:12
илан шор
евросоюз
в мире
молдавия
марина таубер
владимир плахотнюк
санкции
игорь чайка
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БРЮССЕЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против ряда оппозиционных политиков за дестабилизацию ситуации в Молдавии, говорится в официальном журнале ЕС."Союз остается непоколебимым в своей поддержке Республики Молдова и ее устойчивости, безопасности, стабильности, экономики и энергоснабжения перед лицом дестабилизирующей деятельности внешних субъектов. Учитывая ситуацию в Республике Молдова, совет считает, что пять человек должны быть добавлены в санкционный список физических и юридических лиц, организаций и органов (CFSP) 2023/891", - сказано в документе.Под санкции ЕС попали молдавский политик и бизнесмен, председатель оппозиционной партии "Шор" Илан Шор, вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер, молдавский олигарх Владимир Плахотнюк, бывший замглавы генерального комиссариата полиции Георгий Кавкалюк и российский бизнесмен Игорь Чайка.
https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илан шор, евросоюз, в мире, молдавия, марина таубер, владимир плахотнюк, санкции, игорь чайка
Илан Шор, Евросоюз, В мире, Молдавия, Марина Таубер, Владимир Плахотнюк, Санкции, Игорь Чайка
Евросоюз ввел санкции против молдавского политика Шора
Евросоюз ввел санкции против оппозиционных молдавских политиков Шора, Плахотнюка и Таубер