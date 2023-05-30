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Губернатор Севастополя предупредил о возможных звуках стрельбы в городе - РИА Новости, 30.05.2023
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11:50 30.05.2023
https://ria.ru/20230530/sevastopol-1875025394.html
Губернатор Севастополя предупредил о возможных звуках стрельбы в городе
Губернатор Севастополя предупредил о возможных звуках стрельбы в городе - РИА Новости, 30.05.2023
Губернатор Севастополя предупредил о возможных звуках стрельбы в городе
В Севастополе во вторник пройдут противодиверсионные учения с практической стрельбой, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T11:50
2023-05-30T11:50
севастополь
михаил развожаев
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. В Севастополе во вторник пройдут противодиверсионные учения с практической стрельбой, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев. "С 11.00 в районе Камышовой бухты флот проводит тренировку расчетов ППДО (противоподводно-диверсионная оборона) с практической стрельбой", - написал Развожаев в своем телеграм-канале. По его словам, в городе все спокойно.
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севастополь, михаил развожаев, безопасность
Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность
Губернатор Севастополя предупредил о возможных звуках стрельбы в городе

Губернатор Севастополя Развожаев предупредил о возможных звуках стрельбы из-за учений

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. В Севастополе во вторник пройдут противодиверсионные учения с практической стрельбой, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.
"С 11.00 в районе Камышовой бухты флот проводит тренировку расчетов ППДО (противоподводно-диверсионная оборона) с практической стрельбой", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.
По его словам, в городе все спокойно.
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СевастопольМихаил РазвожаевБезопасность
 
 
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