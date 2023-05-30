https://ria.ru/20230530/sergeenkova-1875011024.html
Блогера Адель Сергеенкову сбил автомобиль
Блогера Адель Сергеенкову сбил автомобиль - РИА Новости, 30.05.2023
Блогера Адель Сергеенкову сбил автомобиль
Блогер и бизнесвумен Адель Сергеенкова поделилась на своей странице в соцсети, что ее сбил автомобиль. РИА Новости, 30.05.2023
2023-05-30T11:57
2023-05-30T11:57
2023-05-30T11:57
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МОСКВА, 30 май – РИА Новости. Блогер и бизнесвумен Адель Сергеенкова поделилась на своей странице в соцсети, что ее сбил автомобиль. "Мне страшно писать это. Начинаю вспоминать все в деталях. Это страшнее, чем можно себе представить. Меня переехал автомобиль", – написала девушка. Она также рассказала о полученных травмах. "Пять переломов. Я не могу ходить, спать. Боль адская. На плечо нужна операция", – добавила Сергеенкова. Блогер пока не раскрыла детали произошедшего ДТП, но отметила, что ее родительница поверила водителю больше, чем ей.Мать пятерых детей Адель Сергеенкова обрела популярность в Сети после операции по восстановлению девственности. Она была уверена, что после хирургического вмешательства сможет найти любимого мужчину. Блогер известна и другими эпатажными выходками. Например, в 2020 году она привела дочь на школьную линейку первого сентября, держа малышку за волосы.
https://ria.ru/20230517/rozenbaum-1872335824.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, блогер, дтп, авария, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Знаменитости, Блогер, ДТП, Авария, Новости шоу-бизнеса
Блогера Адель Сергеенкову сбил автомобиль
Блогер Адель Сергеенкова получила травмы и переломы в результате ДТП
МОСКВА, 30 май – РИА Новости. Блогер и бизнесвумен Адель Сергеенкова поделилась на своей странице в соцсети, что ее сбил автомобиль.
«
"Мне страшно писать это. Начинаю вспоминать все в деталях. Это страшнее, чем можно себе представить. Меня переехал автомобиль", – написала девушка.
Она также рассказала о полученных травмах.
«
"Пять переломов. Я не могу ходить, спать. Боль адская. На плечо нужна операция", – добавила Сергеенкова.
Блогер пока не раскрыла детали произошедшего ДТП, но отметила, что ее родительница поверила водителю больше, чем ей.
Мать пятерых детей Адель Сергеенкова обрела популярность в Сети после операции по восстановлению девственности. Она была уверена, что после хирургического вмешательства сможет найти любимого мужчину. Блогер известна и другими эпатажными выходками. Например, в 2020 году она привела дочь на школьную линейку первого сентября, держа малышку за волосы.
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