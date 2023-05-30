https://ria.ru/20230530/sergeenkova-1875011024.html

Блогера Адель Сергеенкову сбил автомобиль

Блогера Адель Сергеенкову сбил автомобиль - РИА Новости, 30.05.2023

Блогера Адель Сергеенкову сбил автомобиль

Блогер и бизнесвумен Адель Сергеенкова поделилась на своей странице в соцсети, что ее сбил автомобиль. РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T11:57

2023-05-30T11:57

2023-05-30T11:57

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МОСКВА, 30 май – РИА Новости. Блогер и бизнесвумен Адель Сергеенкова поделилась на своей странице в соцсети, что ее сбил автомобиль. "Мне страшно писать это. Начинаю вспоминать все в деталях. Это страшнее, чем можно себе представить. Меня переехал автомобиль", – написала девушка. Она также рассказала о полученных травмах. "Пять переломов. Я не могу ходить, спать. Боль адская. На плечо нужна операция", – добавила Сергеенкова. Блогер пока не раскрыла детали произошедшего ДТП, но отметила, что ее родительница поверила водителю больше, чем ей.Мать пятерых детей Адель Сергеенкова обрела популярность в Сети после операции по восстановлению девственности. Она была уверена, что после хирургического вмешательства сможет найти любимого мужчину. Блогер известна и другими эпатажными выходками. Например, в 2020 году она привела дочь на школьную линейку первого сентября, держа малышку за волосы.

https://ria.ru/20230517/rozenbaum-1872335824.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

знаменитости, блогер, дтп, авария, новости шоу-бизнеса