https://ria.ru/20230530/serbiya-1875174606.html

Начальник генштаба Сербии осмотрел предварительно развернутые подразделения

Начальник генштаба Сербии осмотрел предварительно развернутые подразделения - РИА Новости, 30.05.2023

Начальник генштаба Сербии осмотрел предварительно развернутые подразделения

Начальник генштаба Сербии генерал Милан Мойсилович посетил подразделения вооруженных сил, которые развернуты и находятся в высшей степени боеготовности, заявило РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T19:23

2023-05-30T19:23

2023-05-30T19:23

в мире

сербия

косовска-митровица

милош вучевич

косово

александр вучич

нато

оон

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БЕЛГРАД, 30 мая - РИА Новости. Начальник генштаба Сербии генерал Милан Мойсилович посетил подразделения вооруженных сил, которые развернуты и находятся в высшей степени боеготовности, заявило министерство обороны республики. "Армия Сербии находится в наивысшей степени боеготовности, в соответствии с решением верховного главнокомандующего и президента республики и вместе с другими силами безопасности Сербии следит за развитием ситуации на местах. Начальник генштаба генерал Милан Мойсилович посетил с ближайшими сослуживцами часть сил армии Сербии, которая развернута с целью упреждения", - говорится в сообщении военного ведомства. Начальник генштаба осмотрел условия на постоянных и временных местах размещения и, как сообщается, удостоверился, что сербские военные "готовы, мотивированы и полностью обучены быстро и решительно выполнить все задачи, которые будут перед ними поставлены". В понедельник тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащие контингента НАТО KFOR со средствами для разгона демонстраций были распределены близ зданий муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. За ними находились крупные силы косовской полиции, которые не позволяли косовским сербам подойти к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между протестующими и силовиками. Применен слезоточивый газ, брошены десятки светошумовых гранат, произошла стрельба. По словам сербского президента Александра Вучича, пострадали всего 52 серба, которые обратились за медпомощью в больницу северной Косовска-Митровицы, из них трое тяжело раненых. Согласно данным президента Сербии, пострадал 41 боец KFOR, большинство из них венгры и итальянцы, трое натовцев тяжело ранены. Министр обороны Сербии Милош Вучевич сообщил в минувшее воскресенье, что напряженность в Косово достигла максимума и может эскалировать в вооруженный конфликт, подразделения ВС Сербии продолжают распределяться и занимать позиции в направлении административной линии с Косово и Метохией. Совет национальной безопасности Сербии сообщил в миувшую субботу, что контингент НАТО в Косово и Метохии KFOR не поступил согласно своим полномочиям по резолюции 1244 Совбеза ООН в ходе силовой акции полиции самопровозглашенной республики на севере края в пятницу, сербская армия остается в максимальной боеготовности. Президент Сербии Александр Вучич в минувшуу пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности в связи с ситуацией в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и выдвижение сил в сторону Косово и Метохии.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html

сербия

косовска-митровица

косово

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в мире, сербия, косовска-митровица, милош вучевич, косово, александр вучич, нато, оон